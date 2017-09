Izaias Maia cobra informações sobre o Crédito do Povo

O deputado Izaías Maia (PT do B), usou a tribuna durante a sessão desta terça-feira, 26, na Assembleia legislativa de Roraima, para questionar o Governo do Estado quanto ao pagamento do benefício social Crédito do Povo. Segundo o parlamentar, as pessoas estão aflitas com a falta de informações sobre a liberação do benefício que, até o momento, conforme as denúncias que chegam ao parlamentar por meio do programa Barra Pesada, apresentado por ele, não foi depositado.

“São milhares de pessoas em busca de informação. Infelizmente, somos um Estado pobre onde não tem emprego e as pessoas precisam desses R$ 120. Parece pouco, mas para quem não tem nada, é muito e pode ajudar. As pessoas estão desesperadas querendo saber por que não está sendo pago conforme o calendário. Então, eu gostaria de levar isso ao conhecimento dos deputados da base do Governo para obter ao menos uma informação concreta e segura para o povo que depende do Crédito, pois ninguém do Governo dá uma satisfação”, criticou o parlamentar ao sugerir que o Estado mande um posicionamento ao programa que ele apresenta. “Pelo menos uma nota que eu divulgo no Barra Pesada”, disse.

Ainda na tribuna, Izaias Maia falou sobre a preocupação com um suposto surto de catapora que se espalhou entre crianças indígenas e não indígenas de origem venezuelanas que estão abrigadas no Abrigo do Imigrante na Zona Oeste de Boa Vista.

“Eu já tinha adiantado isso aqui. Não é só catapora, mas outras doenças. Tem que ter um controle e fazer um trabalho de vigilância sanitária junto àquelas pessoas, temos que acompanhar. Este surto só foi descoberto após alunos do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Roraima (UFRR), fazem um trabalho social lá. Gostaria de pedir as autoridades sanitárias do Estado e do Município, para que façam um trabalho de verificação e investigação junto àquelas famílias”, pediu o parlamentar.

Tarsira Rodrigues