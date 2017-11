IV Grafita Roraima ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de dezembro

Grafiteiros de Roraima, Manaus e da Venezuela estarão na IV edição do Grafita Roraima, que será realizada nos dias 7, 8 e 9 de dezembro de 2017. O evento ocorrerá em três escolas de Boa Vista: Escola Estadual Professor Antônio Carlos da Silva Natalino, Escola Estadual Professora Maria das Dores e Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima (CAp/UFRR). A programação inclui oficinas de grafite, muralismo, fotonovela, dança urbana, pintura corporal e estêncil.

Para participar das oficinas os interessados devem levar algum material de pintura (spray arte urbana, tinta acrílica, pincel) para apoio no desenvolvimento das atividades. As inscrições são abertas ao público até 7 de dezembro, dia do evento.

A ação é desenvolvida pelos professores do Centro de Comunicação, Letras e Artes Visuais (CCLA/UFRR), Leila Baptaglin e Luís Müller, com o apoio dos professores do Colégio de Aplicação, Pétira Ferreira e Josias Marinho.

Segundo Leila Baptaglin, a edição será realizada por ações colaborativas. “Como nos anos anteriores, o trabalho desenvolvido no IV Grafita Roraima será efetuado a partir de ações colaborativas com os coletivos urbanos do estado de Roraima, Movimento Urbanus e Coletivo Macu-x. Neste ano, contamos com a participação de artistas roraimenses, manauaras e venezuelanos apresentando o cenário do grafite com oficinas nas escolas e outras ações, serão realizadas em grafites no Fórum do Caranã, apresentação de B’boys na praça Velia Coutinho e Grupos de Rap no Art Pub.” Afirma.

O Grafita Roraima é um dos maiores eventos da Região Norte e proporciona a integração do espaço acadêmico com as produções artísticas urbanas. Reúne artistas e grafiteiros de diferentes estados e países proporcionando a troca de experiências entre os artistas e o contato com o ambiente escolar.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones: (95) 99118-7315 (Prof. Leila Baptaglin) ou (95) 991550123 (Prof. Luis Muller)

Confira a programação completa:

IV Grafita Roraima

Dia 07/12/2017

9h – Credenciamento nas escolas

Escola Estadual Professor Antônio Carlos da Silva Natalino

9h – Oficina de Grafite (Ministrada por Ricardo, Hulk e Tom)

9h – Oficina de Muralismo (Ministrada por Artêmio, Roccio e Yeccika)

14h – Dança Urbana (Muçulmano)

Escola Estadual Professora Maria das Dores

9h – Oficina de Grafite – (Ministrada por Raiz, Erê e Nacélio)

14h- Oficina de Muralismo (Ministrada por Ricardo, Hulk eTom)

Colégio de Aplicação

9h – Oficina de Grafite – (Ministrada por Adonay, Lobão, Arab e Emerson)

9h – Oficina de Pintura Corporal (Ministrada por Maria, Diana e Luis)

14h – Stencil (Ministrada por Fred e Folha)

18h – Mesa de Abertura – Auditório Alexandre Borges/UFRR

18h30 – Histórico dos Grafita Roraima

19h – Mesa redonda: Artistas convidados

21h – Coffee Break

08/12/2017 – Alexandre Borges e Escolas

9h – Grafite na Escola

Escola Estadual Professor Antônio Carlos da Silva Natalino

Fórum (Grafiteiros: Folha, Adonay, Hulk, Raiz, Maria e Luiz)

Colégio de Aplicação

14h – Grafite na Escola

18h – Encontros com a Educação – Apresentação dos projetos dos alunos do curso de formação continuada do Polo Arte

18h – Feirinha de Artes

09/12/2017 – Escolas / Velia Coutinho / Art Pub

9h- Grafite nas escolas

Escola Estadual Professor Antônio Carlos da Silva Natalino

Escola Estadual Professora Maria das dores

Colégio de Aplicação

9h – Oficina de Fotonovela (Ministrada por Eduardo) ­- Escola Estadual Professora Maria das dores

18h – Velia Coutinho – Batalha de B.boy

22h – Art Pub – Apresentação de Grupos de Rap

Encerramento