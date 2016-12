Iteraima retoma área no bairro Bela Vista

O Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima) realizou na manhã desta terça-feira, dia 27, a retomada de um lote localizado no bairro Bela Vista. A área pertence ao Estado e será utilizada para a conclusão das obras de implantação da rede de esgoto na região.

“Existe um projeto de construção de uma estação elevatória. É uma construção de um equipamento público em benefício da população, e já que se trata de uma área de propriedade do Estado, então o Iteraima se fez valer da legislação para retomar e destinar de forma que venha a atender centenas de famílias que moram naqueles bairros e nas imediações”, afirmou o presidente do Iteraima, Alysson Macedo.

A retomada aconteceu de forma pacífica e foi acompanhada por servidores do Iteraima, com o apoio da PMRR (Polícia Militar de Roraima). “Quero deixar bem claro que qualquer área que for de propriedade do Estado que for necessária para a construção de qualquer equipamento público em benefício da população, vai ser retomada de maneira administrativa, ou até judicial, se for o caso”, destacou Macedo.

Em junho deste ano, foi publicada a Lei nº 1063/16, que trata a regularização de lotes urbanos de propriedade do Estado. Com base nesta lei, o Iteraima está autorizado a regularizar as áreas ocupadas irregularmente, assim como retomar os lotes daqueles que não preenchem as exigências legais.

“Os lotes dos ocupantes que não se enquadram nos requisitos legais serão retomados, principalmente nos casos em que se ocupa a área somente com o intuito de vender, de praticar o comércio de áreas públicas, pois tira o direito de quem realmente precisa, e a lei veio para que possamos destinar da melhor forma possível, para que aquela área pública venha a cumprir a destinação, que a princípio, é para famílias de baixa renda”.

Conforme o presidente, o Iteraima vai utilizar o instrumento legal, tanto para regularizar ocupações irregulares já consolidadas, quanto para a retomada de áreas que não são passíveis de regularização. O presidente destacou ainda que o Iteraima trabalha no sentido de combater novas invasões.

Rede de esgoto

As obras de saneamento básico em Boa Vista seguem em ritmo acelerado. Após concluídas as três primeiras etapas, o Governo do Estado, por meio da Seinf (Secretaria Estadual de Infraestrutura) dá continuidade aos serviços nos bairros que compõem a quarta e quinta etapas do projeto, que pretende chegar a 93% de cobertura de rede de esgoto na cidade até o ano de 2018, tornando Boa Vista a capital com maior percentual proporcional de domicílios interligados no país.

Atualmente, as obras de implantação da rede de esgoto estão sendo realizadas nos bairros Jóquei Clube, Centenário, Pintolândia e Raiar do Sol. Também está sendo construída uma Estação Elevatória no bairro São Bento e, no início do ano iniciam as obras de outra elevatória no bairro Bela Vista.

De acordo com dados da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima), Boa Vista já tem quase 50% de cobertura de rede de esgoto, com mais de 40 mil imóveis interligados ao sistema até outubro deste ano. Outro detalhe importante é que 100% do esgoto de Boa Vista é tratado, o que elimina os riscos de contaminação dos rios e igarapés da cidade.

Rosiane Menezes