Iteraima recebe sistema de controle de patrimônio disponibilizado pelo TCE

O Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima) recebeu nesta última quinta-feira, 13, o sistema de gerenciamento de materiais de consumo e permanente – SYSMAT, disponibilizado pelo TCE/RR (Tribunal de Contas do Estado de Roraima).

O sistema permitirá maior controle sobre o material em estoque, e também, sobre os bens patrimoniais do Instituto. Conforme o presidente do Iteraima, Alysson Macedo, a medida é parte do processo de modernização do Instituto, que vem passando por uma série de modificações para melhorar a sua gestão.

“Vamos buscar essa modernização para gerar um ambiente melhor de trabalho para os nossos servidores. Vamos sair de um controle em fichas para um controle informatizado. É um ganho para o servidor que desempenha essa atividade, então é nesse sentido que vamos buscar modernizar o Iteraima”, afirmou Macedo.

A disponibilização foi possível em virtude de acordo de cooperação entre o Governo do Estado e o TCE/RR, que prevê parcerias entre todos os órgãos do Governo e o Tribunal. O sistema foi desenvolvido pelos técnicos do TCE/RR e disponibilizado a custo zero para o Iteraima.

O presidente do TCE/RR, Henrique Machado, avalia como positiva essa parceria com o Governo do Estado e afirmou que o Tribunal tem interesse de que o Estado funcione bem para que toda a população seja beneficiada.

“A nossa equipe de tecnologia desenvolveu um trabalho no controle do patrimônio público, e nós estamos cedendo agora para o Iteraima. E o que a gente tiver de tecnologia, nós iremos disponibilizar para os nossos parceiros que administram o Estado de Roraima”, enfatizou Machado.

Ele destacou ainda o trabalho pedagógico que o TCE/RR vem desenvolvendo por meio de treinamento e palestras no sentido de orientar os órgãos do governo estadual, na gestão dos recursos públicos.

Em atividade

O sistema deverá estar em pleno funcionamento até a próxima sexta-feira, 21, após os servidores do Iteraima passarem por treinamento ministrado por técnicos do TCE/RR.

O diretor administrativo e financeiro do Iteraima, Antônio Peixoto, afirmou que o sistema vai atender a todas as necessidades e solucionar todas as dificuldades existentes na gestão do patrimônio do Instituto. Peixoto também destacou a importância da parceria com o TCE/RR.

“Nós só temos a agradecer a contribuição do TCE, essa gestão tem visão de colaboração. Nós identificamos esse sistema e solicitamos à presidência do TCE, que prontamente nos atendeu”, pontuou o diretor.

