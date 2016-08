Iteraima inicia trabalho de identificação de lotes ocupados no Pedra Pintada

As equipes do Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima) estão realizando os trabalhos de identificação das ocupações na área denominada Pedra Pintada. A ação iniciou na manhã desta quarta-feira, 24, e segue até a finalização da identificação dos lotes. Depois disso, será iniciada a etapa de pesquisa socioeconômica das famílias, para verificar quais se enquadram nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 1063/16, que trata da regularização de lotes urbanos.

Conforme Anna Cássia Menezes, diretora de Colonização e Assentamento do Iteraima, neste primeiro será feito o levantamento de quantos lotes estão ocupados e quantos ainda estão disponíveis. “A intenção é congelar as ocupações, ou seja, quem está ocupando será identificado, e os lotes vazios retomados pelo Estado para posterior destinação”, afirmou Anna Cássia.

O presidente do Iteraima, Alysson Macedo, destacou a importância da realização deste trabalho. “A área do Pedra Pintada está em constante conflitos porque surgiu de uma invasão, então esse trabalho é e suma importância para verificar o que realmente está ocupado e as áreas que estão disponíveis, ou seja, os lotes que não estão ocupados”.

O Iteraima estima que existam mais de 1.200 lotes a serem regularizados. Conforme Macedo, apesar da área pertencer ao Estado, o Iteraima precisa que a área seja descaracterizada de rural para urbana pela prefeitura de Boa Vista, para que o projeto de parcelamento seja aprovado pelo executivo municipal.

Macedo destaca ainda que o Estado tem total interesse em regularizar a área, para garantir o direito das famílias que ocuparam de boa-fé. “Esta é uma ocupação irregular que aconteceu em gestões passadas. E como toda ocupação irregular, existe a dificuldade em se fazer um projeto urbanístico adequado, mas o Governo tem se esforçado para que as famílias que realmente precisam não sejam prejudicadas”.

Para a dona de casa Ildener dos Santos Silva, esse é um trabalho muito aguardado pelos moradores do Pedra Pintada. “Isso é bom pra gente que mora e que estava aguardando por isso, por essa regularização e mais tarde o título, e vai ser muito bom pra gente”.

Esse trabalho de identificação também tem o objetivo de coibir a ação de oportunistas, que se aproveitam da necessidade de moradia para comercializar lotes públicos. “A área pertence ao Estado, portanto a comercialização destes lotes é ilegal. A partir desta identificação dos lotes ocupados, será mais fácil o monitoramento e a fiscalização dessas ocupações”, destacou o presidente.

Rosiane Menezes