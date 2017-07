Iteraima convoca aprovados no concurso

O Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima) publicou a convocação de 24 candidatos aprovados no concurso público. O certame ocorreu em 2013, com previsão de 115 vagas e teve a validade prorrogada até dezembro deste ano.

Os candidatos aprovados são das vagas remanescentes das últimas convocações. Esta é a quarta convocação deste ano, e a quinta desta gestão. Ao todo, já foram convocados 203 candidatos.

Os candidatos convocados são dos níveis médio, técnico e superior. Os cargos a serem preenchidos são os de assistente administrativo, técnico em agropecuária, contador e economista.

Conforme o presidente em exercício do Iteraima, Fábio Lima, com os novos servidores o Instituto terá mais agilidade nos trâmites dos processos de regularização fundiária. “Esses servidores vão reforçar ainda mais os quadros do Iteraima, e com isso o Instituto terá condições de dar uma resposta mais rápida aos requerentes”, destacou o presidente.

Ele destacou ainda que o momento é oportuno para a convocação de novos servidores devido ao programa de regularização fundiária Título Legal, executado pelo Governo do Estado, por meio do Iteraima.

“Esses servidores irão atuar principalmente na regularização dando a resposta que o programa propõe que é a emissão de títulos definitivos com segurança jurídica”, disse.

O período para a entrega dos documentos será de 26 de julho a 4 de agosto, das 7h30 às 13h30 no prédio do Iteraima, na Avenida Ville Roy, 5085 – São Pedro. O edital de convocação e a relação de documentos estão publicados no DOE (Diário Oficial do Estado) de sexta-feira, 21, e no site do Instituto, no endereço www.iteraima.rr.gov.br.

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ADONAI GOMES MENDES DE SOUZA

ARTHUR HERNANDES DA COSTA SANTOS

DANIEL LEANDRO JERÔNIMO DA SILVA

DANIELA CHAIANE STROTKAMP PEREZ

DIANA PEREIRA BARBOSA

ELAINE CRISTINE CATARINA OLIVEIRA

GIBEONITA DIOGENES CHAVES

INGRID MAYANE DA SILVA MENESES

ISMAEL COSTA SILVA

JORGE LUIS CAVALCANTE DE SOUZA

JULIANNE ARAÚJO CIDADE

JUNIARLIS DE SOUSA BRITO

KENIA MARYA VASCONCELOS DE ARAUJO

LARYSSA CAROLYNE OLIVEIRA PINTO

LIDYANE NAYARA RUTH COSTA

MARCELO LEITE PEREIRA

SHEILA FIGUEIRA DA SILVA RATTES

TCHARLYSON DE FREITAS RIBEIRO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – (PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS)

CRISTIANO FERREIRA AMURIM

MARIA EDILEUZA LIMA BRITO

YAIRIN RODIO MESQUITA

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

JOÃO BATISTA DE CARVALHO FILHO

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

CONTADOR

MARLIANE FERREIRA DE OLIVEIRA

ECONOMISTA

DAIANE MACHADO SÁ

Rosiane Menezes