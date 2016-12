Iteraima completa mais de duas décadas de atuação

Neste mês de dezembro, o Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima) completa 24 anos de criação. Em mais de duas décadas de atuação o Instituto desenvolveu trabalhos técnicos em todos os municípios do Estado, além de alguns bairros da capital, em áreas de propriedade do Estado.

O presidente do Iteraima, Alysson Macedo, afirmou que uma das maiores conquistas do Instituto foi a concretização, neste ano, da transferência de mais de 4,6 milhões de hectares de terras da União para o Estado. “Foi uma conquista histórica, uma espera de décadas do nosso setor produtivo, e neste ano pudemos dar essa boa notícia aos nossos produtores rurais”, declarou.

Embora a transferência tenha sido chancelada pelo Congresso Nacional em 2001, a regulamentação da Lei só aconteceu em 2009, com a publicação do Decreto nº 6754/09. Conforme explicou o presidente do Iteraima, o Decreto estabelece algumas condicionantes que devem ser cumpridas, antes do início da emissão dos títulos definitivos.

“Logo no início da gestão, uma das primeiras determinações da governadora Suely Campos, foi que se buscasse solucionar de forma definitiva a questão judicial da transferência das terras. Desde então, temos buscado parcerias, inclusive com órgãos federais para o cumprimento de todas as condicionantes do Decreto de transferência, e assim podermos emitir os títulos definitivos com a segurança jurídica que o setor produtivo precisa para se desenvolver”, disse.

Uma marca do Instituto ao longo desses 24 anos foi a busca por parcerias que viabilizassem a execução dos trabalhos de regularização fundiária. Na busca pela regularização de áreas rurais, o Iteraima já atuou em conjunto com órgãos como o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), Programa Terra legal Amazônia do Governo Federal, além das secretarias da administração direta do Governo do Estado.

“Com o intuito de otimizar as suas ações, o instituto se vale das parcerias. As principais são dois convênios federais que previam a regularização em áreas do Baixo Rio Branco, e também o convênio de regularização fundiária de 12 glebas, onde o Iteraima figura como órgão executor. Houve também parceria com o Incra, para a colonização de regiões hoje bem povoadas, como é o caso das Colônias Apiaú, Roxinho e Campos Novos. Além de parcerias com as prefeituras para regularização urbana”, destacou Macedo.

O presidente destacou ainda que outro salto de qualidade no quadro de pessoal do Instituto foi a realização do primeiro concurso público do Iteraima, ocorrido em 2013, e teve os primeiros servidores efetivos empossados em fevereiro de 2014. Ainda conforme o presidente, o corpo técnico formado pelos servidores efetivos acrescenta credibilidade nas ações do Iteraima.

Rosiane Menezes