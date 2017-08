Iteraima adquire equipamentos de alta precisão

A tecnologia tem sido grande aliada nos trabalhos técnicos realizados pelo Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima). Na última semana, o Instituto adquiriu quatro GPS’s (Sistema de Posicionamento Global) geodésicos, equipamentos de alta precisão que serão utilizados nos trabalhos de georreferenciamento, além de auxiliarem na fiscalização de trabalhos executados por profissionais particulares.

Conforme explicou o diretor de regularização fundiária do Iteraima, Wesley Gonçalves, os novos equipamentos irão trazer mais segurança e celeridade aos trabalhos de campo, nas áreas urbanas e rurais.

“São equipamento modernos que vão proporcionar bastante agilidade no processo de georreferenciamento de imóveis rurais e também na fiscalização de georreferenciamento executado por profissional particular, dando celeridade a todo o processo de regularização fundiária”, disse o diretor.

Estes novos instrumentos têm precisão milimétrica, o que garante segurança e rapidez nos trabalhos de campo. Outra característica do dispositivo é a correção em tempo real, ou seja, enquanto o técnico está fazendo o levantamento em campo, o equipamento já está levantando os dados processados e disponibilizando a coordenada precisa da área.

Para manusear de forma correta e conhecer todas as funcionalidades do instrumento, os técnicos em agrimensura do Instituto e os servidores que auxiliam nos trabalhos topográficos passaram por um treinamento da empresa fornecedora.

O treinamento começou na segunda-feira, 14, e durou até a quinta-feira, 17, incluindo a parte prática, feita em um bairro da capital.

O técnico em agrimensura Magno Ferreira falou da importância e dos benefícios da aquisição de dispositivos de alta tecnologia para os trabalhos de medição de áreas.

“Esses equipamentos trazem segurança para a execução dos serviços e para o levantamento do georreferenciamento, para verificar se os trabalhos feitos pelo programa Minha Terra ou pelos profissionais particulares estão de acordo com as normas”, afirmou.

Ele destacou que, com os novos equipamentos, será possível executar mais trabalhos em menos tempo.

O presidente do Iteraima, Alysson Macedo, disse que essa é mais uma ação de valorização e estruturação do Instituto, que tem se tornado referência em governança responsável da terra.

“Além dos novos equipamentos, também estamos investindo em pessoal, com a convocação de todos os candidatos aprovados no concurso público. Em breve também estaremos em uma nova sede, com mais comodidade e conforto tanto para os servidores quanto para o público que procura os serviços do Iteraima”, declarou Macedo.

Rosiane Menezes