Iracema recebe novos equipamentos de serviços e assistência social

O senador Romero Jucá (PMDB) realizou neste sábado, 15, a entrega de novos equipamentos de assistência social e serviços para a comunidade de Iracema. Foram inauguradas a sede do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), do CREAS (Centro Especializado de Assistência Social) e a reforma do Centro Comercial de Múltiplo Uso.

Todas as unidades permitirão ampliar a oferta de serviços importantes para a comunidade. Na oportunidade, o senador anunciou os novos investimentos previstos para Iracema.

“Conseguimos assegurar R$ 3 milhões que serão aplicados na recuperação de vicinais, mais R$ 6 milhões para pavimentação e ainda vamos revitalizar a Vila Olímpica. Também garanti a aquisição de uma ambulância tracionada que atenderá toda a população. É assim que o nosso grupo político atua, com união e muito trabalho. O prefeito Jairo é muito empenhado e tenho certeza de que ele foi a nossa melhor decisão para este município”, afirmou o senador.

Em menos, de 100 dias de gestão, o prefeito conseguiu executar a limpeza da cidade, a pintura de postes, meio-fio e a troca demais de 700 luminárias, melhorando a iluminação da cidade.

“Estamos com pouco mais de 100 dias de gestão e conseguimos oferecer melhorias para a nossa cidade. Agradeço muito à parceria do senador Romero Jucá que tem sido importante para a nossa gestão, contribuindo com a liberação de recursos e com o atendimento das necessidades do nosso município”, afirmou o prefeito Jairo Ribeiro.

Novos Serviços

A coordenador geral municipal, Elionizia Oriente, explicou que, com a implantação do CAPS, a Prefeitura terá condições de atender as mais de 200 pessoas já identificadas com transtornos mentais que vivem no município.

“Com a nova estrutura teremos condições de prestar um atendimento de maior qualidade a esses clientes que temos inseridos na rede de serviço. É um número grande de pessoas que precisam desse serviço, em alguns casos, temos famílias inteiras em acompanhamento. No CAPS vamos oferecer apoio psicológico, assistência social e terapia ocupacional para contribuir no tratamento dessas pessoas”, disse.

No CREAS, serão ofertados os serviços de atenção especializada de assistência social em situações em que houver violação de direitos. Já no Centro Comercial de Múltiplo Uso, a reforma permitiu a valorização do espaço que concentra atendimentos do Correios, Detran, agência bancária e outros serviços.