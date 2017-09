Iracema: Núcleo da Assembleia Legislativa atende mais de 500 pessoas

Inaugurado em agosto, o Núcleo da Assembleia Legislativa em Iracema, cidade localizada a 93 quilômetros de Boa Vista, atende mais de 500 pessoas de forma direta com cursos de informática, inglês e espanhol, por meio da Escola do Legislativo, além de modalidades esportivas como karatê, escotismo, futebol, handebol e vôlei, pelo Abrindo Caminhos.

O Núcleo em Iracema, situado na rua Bernardo Saião, nº 1.050, no Centro, abriga ainda outros programas permanentes da Assembleia Legislativa como o Chame (Centro Humanitário de Apoio a Mulher), da Procuradoria Especial da Mulher, e o Procon Assembleia.

Entre os integrantes da turma infanto-juvenil de inglês, está o estudante Arlefy Martins, de 9 anos. Assim como muitos da sua idade, tem aproveitado a oportunidade para aprender uma nova língua e, assim, se destacar no futuro mercado de trabalho. “‘Tô’ gostando muito, porque quando eu for trabalhar em outro país, saberei falar inglês”, revelou o menino.

A mãe, a agricultora Maria de Fátima Martins, acredita que a Educação é o caminho mais saudável para o filho e aproveitou a chegada do Núcleo da Assembleia em Iracema para inserir o filho em um novo mundo. “Porque é muito bom pra criança aprender, não ficar só em casa na frente da televisão, brincando, é algo útil pra todos nós, pra cidade de Iracema com um todo”, falou.

Aos 11 anos, Ana Clara Casagrande pensa mais além. Para ela, ter o contato com outros idiomas é abrir mais opções para conhecer outros países, como os Estados Unidos. “Podemos viajar para outros lugares que não falam o Português e é importante a língua inglesa para quando a gente precisar de um emprego, a gente pode ir lá”, disse.

O agricultor Natanael Rodrigues, de 43 anos, cursa inglês e espanhol pela Escola do Legislativo e ficou feliz em ter essa oportunidade dentro da comunidade onde vive, pois é uma forma utilizada por muitos para alcançar objetivos. “Eu ‘tô’ aprendendo aos poucos, devagar a gente aprende, pois como diz o ditado, ninguém nasce sabendo”, brincou ele.

Entre as modalidades desenvolvidas dentro do Núcleo, o inglês é dividido em duas turmas, para crianças de 9 a 14 anos e a turma de jovens e adultos a partir dos 15 anos. E quem ministra as aulas é a professora Claudia Justino Alves dos Santos, moradora do município, e que as turmas têm demonstrado interesse e perspectivas para o futuro. “Eles pegam tudo bem rápido, tenho gostado muito dessa experiência”, completou.

Claudia explicou que para cada grupo ela aplica uma metodologia específica, conforme a idade e o entendimento da turma. Para as crianças, por exemplo, vídeos, músicas e dinâmicas são as ferramentas mais usadas dentro da sala de aula, enquanto para os adultos, o ensino gira em repetição de frases e até mesmo com a escrita de verbos e palavras básicas.

“Acredito que é uma oportunidade muito importante e a população poderia dar mais valor. Ter esse curso dentro de casa, sem sair para fazer em Boa Vista que o custo é altíssimo, esse momento precisa de valor e do incentivo dos pais”, falou Claudia.

Segundo a coordenadora do Núcleo da Assembleia Legislativa em Iracema, Lauciane da Silva Nascimento, os cursos são disponibilizados de forma gratuita a população e que é uma oportunidade para todos da região. “A procura está sendo grande até porque é uma grande chance para os nossos jovens, nossas crianças, nossos adultos em fazer cursos gratuitos de inglês, informática, espanhol”, concluiu.

Yasmin Guedes

Sala de Inglês