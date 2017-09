Iracema: mais de 400 inscritos em cursos no Núcleo da ALERR

O Núcleo da Assembleia Legislativa de Roraima no município de Iracema está com inscrições abertas, até sexta-feira, 15, para vários cursos nas áreas de arte, idiomas e modalidades esportivas. O curso de Informática não dispõe mais de vagas para essa primeira etapa, e existem pessoas que aguardam na lista de espera.

Os interessados devem se inscrever no prédio da Escola do Legislativo, localizado na rua Dr. Bernardo Saião, 1030 – Centro. Menores de 18 anos no ato da inscrição devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, e apresentar na hora a carteira de identidade ou registro de nascimento e comprovante de residência.

As aulas estão previstas para iniciar na próxima semana, conforme informou a coordenadora da Escola do Legislativo naquele município, Lauciane da Silva Nascimento. “Mais de 400 crianças e adolescentes já se inscreveram, e no momento estamos no período de inscrição e distribuindo os inscritos nas turmas. Para informática não tem mais vagas para esse início de curso, pois já estamos com 144 inscritos que serão divididos em oito turmas. A nossa expectativa, por conta da procura, é atingir o dobro de inscritos, chegando a 800 pessoas”, afirmou.

A instituição está oferecendo cursos e inglês, espanhol, informática, karatê, vôlei, futsal, futebol, atletismo, música, coral, violão, fanfarra, dança, além de uma turma de escoteiros. O curso de Informática está em primeiro lugar em procura, seguido pelo futebol com 93 inscritos e karatê com 47 pessoas.

A dona de casa Rafaela Miranda Galvão, 27 anos, aproveitou a oportunidade e inscreveu a filha dela de 11 anos, Keliane Beatriz de Galvão Coelho, para fazer o curso de informática. O próximo passo, disse a mãe, é fazer a matrícula dela para aprender inglês. A mãe tão quanto a filha está ansiosa para as aulas começarem.

“A minha expectativa é que através destes cursos que estão sendo oferecidos o ensino e o comportamento desses jovens melhorem, porque muitos estão sem atividades extracurriculares e só pensam em fazer coisas erradas. A minha filha escolheu primeiro a informática por conta dos trabalhos de aula que necessita do uso de computadores. Fazia tempo que ela pedia, mas aqui em Iracema até particular era difícil e quanto aparecia era só por um tempo. A mensalidade variava de 50 reais, mais a matrícula no valor de 20 reais. Quer dizer, ficava muito pesado. Então essa oportunidade que os jovens estão tendo é maravilhosa, principalmente por serem cursos gratuitos”, disse Rafaela.

Marilena Freitas