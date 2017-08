Iracema e Caracaraí vão receber recursos para obras de saneamento e melhorias sanitárias e domiciliares

Nesta semana, o deputado Hiran Gonçalves anunciou uma boa notícia para os municípios de Iracema e Caracaraí: a liberação de R$ 1,09 milhão para terminar uma obra de saneamento de 10km e a ida de dois médicos do programa Mais Médicos para o primeiro município, e R$ 250 mil para serem investidos em obras de melhorias sanitárias e domiciliares no segundo.

O anúncio foi feito na quinta-feira, 10, após reuniões com o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Rogério Abdalla, e com o presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Rodrigo Dias. Acompanhado pelo prefeito de Iracema, Jairo Ribeiro, e pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Edson Silva, o deputado Hiran Gonçalves foi comunicado da decisão do ministro da Saúde, Ricardo Barros, de liberar os recursos e também os médicos.

“Acabamos de conseguir a liberação desse recurso significativo e posso adiantar que essa obra de saneamento vai trazer um impacto muito grande e positivo na saúde pública do município de Iracema”, comemorou Gonçalves. Ele fez questão de salientar “a atenção, o carinho e o respeito com que o ministro da Saúde, Ricardo Barros e presiden­te da Funasa, Rodrigo Dias, têm tratado todos os municípios do nosso estado e o estado de Roraima de forma particular”.

Gonçalves informou à população de Iracema que a chegada dos dois médicos ao município para reforçar o atendimento às comunidades deverá acontecer no máximo em 15 dias. “O secretário Rogério Abdalla, que chefia e coordena a política do Mais Médicos no Brasil, garantiu que esses profissionais serão encaminhados para o município de Iracema assim que tiverem sua documentação liberada”, afirmou Gonçalves. Ele cumpri­mentou o prefeito Jairo Ribeiro pelo empenho na defesa dos interesses dos muníci­pes.

Com relação à Caracaraí, Hiran Gonçalves observou que, apesar de toda a política de contenção de gastos por que vem passando o governo federal, ele também conseguiu aprovar a liberação de R$ 250 mil que deverá ser investido em obras de melhorias sanitárias e domiciliares neste município. “Nesse caso, o presidente da Funasa, Rodrigo Dias, atendeu aos nossos apelos e agilizou a aprovação desse recurso que irá beneficiar toda a população”, disse.

De acordo com o prefeito Jairo Ribeiro, em se tratando da área de saúde, o deputado Hiran Gonçalves tem feito a diferença na busca por verbas e atendimento das reivindicações de todos os municípios de Roraima, e, principalmente, da prefeitura de Iracema. “Sempre que vamos a Brasília, como agora, nós somos muito bem recebidos e atendidos nas nossas necessidades que não são poucas”, destacou.

Ribeiro salientou ainda que os recursos conseguidos pelo deputado Hiran Gonçal­ves chegam em muito boa hora e irão ajudar a concluir o trecho da obra que vai beneficiar toda a comunidade com mais saúde, pois trata-se de infraestrutura de saneamento básico. “Sem contar com os dois médicos que se juntarão às nossas equipes de saúde no município. Tudo isso graças ao esforço e empenho do deputado Hiran, a quem agradece­mos muito”, encerrou.

Benné Mendonça