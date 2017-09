Iracema: Caravana do Povo leva atendimentos para a Vila Campos Novos

A primeira Caravana do Povo do mês de setembro e a 23ª de 2017 estará na Vila Campos Novos, em Iracema. Os atendimentos serão nesta sexta-feira, 1º, na Escola Estadual Manuel Agostinho de Almeida, das 9h às 15h. Até hoje, mais de 300 mil pessoas já receberam atendimentos na Caravana, em 48 edições.

A programação tem início nesta quinta-feira, 31, a partir das 18h30. Já nesta sexta-feira (1º), as secretarias e órgãos estaduais oferecerão atendimentos à população, além da realização de exames e atendimentos de saúde.

A Setrabes levará atendimentos e pré-cadastro com a equipe do Balcão de Ferramentas; cursos de artesanato oferecidos pela equipe do PAR (Programa de Artesanato de Roraima); visitas e atendimentos realizados pela equipe do Crédito do Povo e do Bolsa Família; orientações e preenchimento de fichas para aquisição do passe livre de transporte intermunicipal e interestadual para pessoas com deficiência; atividades educacionais recreativas com os integrantes do Cidadão do Futuro.

A Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) participará das atividades com a realização de orientações ambientais sobre a utilização correta da água, utilização correta da rede de esgoto e preservação de mananciais, coleta seletiva de resíduos sólidos.