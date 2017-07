Iper pode suspender benefícios de mais de 100 servidores

Os servidores inativos e pensionistas de Roraima, cadastrados na base de dados do Iper (Instituto de Previdência de Roraima) até junho de 2016, e que não atualizaram as informações cadastrais durante o Censo Previdenciário, terão os benefícios suspensos já na próxima folha de pagamento, referente ao mês de agosto deste ano.

A estimativa do Iper é que sejam bloqueados os benefícios de 41 servidores inativos e 65 pensionistas. Eles podem se dirigir à sede do Instituto, localizada na Rua Araújo Filho, 823, Centro, para obter informações sobre o cadastro.

A determinação atende ao Decreto Nº 21.037-E, de 10 de Junho de 2016, que considera a necessidade de obter o armazenamento dos dados cadastrais, funcionais e financeiros dos servidores efetivos e os respectivos dependentes para a construção de um banco de dados para o Cadastro Nacional de Informações Sociais de Regime Próprio de Previdência Social.

As normativas atendem ainda a determinação da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda e do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que estabelece a necessidade da criação da base de dados capaz de atender as demandas para a realização das Avaliações Atuariais, por meio da Portaria 403/2008.

Censo

O Censo Previdenciário ocorreu entre fevereiro e dezembro de 2016. Nesse período foram cadastrados 16.606 servidores ativos, 260 servidores inativos e 299 pensionistas.

Angelina Mendonça