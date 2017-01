IPER divulga datas de pagamentos de Benefícios 2017

O Iper (Instituto de Previdência do Estado de Roraima) divulgou no dia 28 de dezembro, o novo calendário de pagamentos de benefícios para 2017, para os servidores do Estado.

Os pagamentos dos benefícios são direcionados aos aposentados, pensionistas e auxílios reclusão. A atenção tem que ser redobrada para os dias úteis que os pagamentos são depositados, nas respectivas contas.

Os pagamentos realizados nas agências do Banco do Brasil serão creditados no mesmo dia. Já os pagamentos realizados em outras instituições financeiras, como a Caixa Econômica, Bradesco e outros, serão creditados em conta, em até três dias úteis, ou seja, se cair em uma sexta-feira, o pagamento estará disponível na próxima quarta-feira.

O diretor-presidente do Iper, Carlos Praia, ressalta a importância de divulgar antecipadamente o Calendário de Benefícios. “Com a definição do cronograma de pagamento, os beneficiários podem se programar quando ao recebimento dos benefícios com a data para honrar seus compromissos, essa definição antecipada, só é possível graças a solidez financeira do Instituto”, concluiu.

De acordo com o cronograma das datas, a referência por mês é:

Janeiro – quinta-feira – 02/02/2017

Fevereiro – quinta-feira – 02/03/2017

Março – sexta-feira – 03/04/2017

Abril – terça-feira – 02/05/2017

Maio – sexta-feira – 02/06/2017

1ª parcela do 13º – sexta-feira – 16/06/2017

Junho – sexta-feira – 03/07/2017

Julho – sexta-feira – 02/08/2017

Agosto – sexta-feira – 01/09/2017

Setembro – segunda-feira – 02/10/2017

Outubro – quarta-feira – 01/11/2017

Novembro – sexta-feira – 01/12/2017

2ª parcela do 13º – quarta-feira – 20/12/2017

Dezembro – sexta-feira – 01/01/2018

Angelina Mendonça