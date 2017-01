Ipem-RR realiza palestra sobre produtos têxtil

O Ipem- RR (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima) realiza nesta terça-feira, 31, palestra de orientação para empresários do setor têxtil. A ação acontece a partir, das 9h, na sede do instituto, na Avenida Surumu, 1719 – bairro São Vicente. A ação tem por finalidade apresentar de forma resumida e simplificada o regulamento Técnico Mercosul de etiquetagem de vestuários e roupas de cama e banho.

O chefe da Divisão de Qualidade, Darkson Saraiva, explica que essa intervenção pedagógica, é uma maneira de prevenir possíveis irregularidades e fraudes na venda dos produtos. “O objetivo é levar informações de forma didática a toda rede que atua neste seguimento, alertando os comerciantes sobre necessidade de adquirirem produtos devidamente certificados, a fim de evitar prejuízos ao empresário, como apreensões de mercadoria, ou causar alguma lesão ao consumidor final, que muitas vezes não se atenta para o tipo de material do produto comprador”, esclareceu.

Fiscalização

O Ipem é o órgão delegado do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) que vistoria se os produtos têxteis possuem a etiqueta obrigatória, com os dados dos fabricantes ou importador, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), país de origem, além da composição têxtil, informação importante para os consumidores.

“A informações das etiquetas buscam a prevenção, e devem alertar sobre possíveis riscos à saúde e segurança dos consumidores, como reações alérgicas, que determinadas fibras têxteis e/ou filamentos têxteis podem causar. Ou seja, a identificação dos produtos e informações deve está de forma clara e precisa, proporcionando assim, confiabilidade na escolha e aquisição, seja para o empresário, que irá revender o produto, ou para o comprador final”, enfatizou o diretor Técnico de Qualidade e Metrologia, Alfredo Gadelha.

Da mesma forma, é obrigatória que o produto contenha informações com características do tratamento de limpeza, auxiliando nos procedimentos de conservação do produto ao longo de sua vida útil, buscando assegurar um melhor produto ao consumidor.

O diretor esclarece ainda que, na falta de qualquer informação ou na existência de informações conflitantes que prejudiquem o consumidor, os fiscais determinam que o produto seja retirado de exposição para que seja corrigido, e o responsável pelo estabelecimento recebe uma notificação. Além disso, se produto estiver com a composição duvidosa, a peça é encaminhada para análise em laboratório.

Neuzelir Moreira