IPEM e PRF fiscalizam veículos com cronotacógrafos

Na manhã desta sexta-feira, 24, o Ipem-RR (Instituto de Pesos e Medidas de Roraima) e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizaram uma fiscalização nos veículos que possuem cronotacógrafos, instrumento de medição destinado a monitorar a velocidade, o tempo e a distância percorrida pelo veículo, assim como os parâmetros relacionados com o condutor do veículo, tais como: o tempo de trabalho e os tempos de parada e de direção.

A ação foi realizada no posto da PRF, na BR-174, saída para o Estado do Amazonas. Conforme o diretor técnico de Qualidade e Metrologia do Ipem-RR, Daniel Miranda, a fiscalização teve por objetivo vistoriar se os veículos a partir de nove lugares que fazem transporte coletivo, e veículos de carga, com mais de quatro mil e quinhentos quilos, estão com o certificado do cronotacógrafos em dia e se o lacre de selagem estava correto.

“Durante a ação foram fiscalizados 25 veículos, sendo que oito foram notificados por irregularidade. A verificação dos cronotacógrafos tem por finalidade assegurar que as medições realizadas pelo instrumento sejam confiáveis e estejam de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Inmetro, o que garante a segurança das pessoas que utilizam transporte coletivo ou que transportam carga”, complementou Daniel.

O Ipem é a instituição credenciada pelo Inmetro para realizar inspeções de segurança veicular, em atendimento às regulamentações técnicas do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Conselho Nacional de Trânsito, Departamento Nacional de Trânsito, Conselho Nacional do Meio Ambiente e Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

O Ipem está à disposição do cidadão pelo telefone 0800 280 9590 ou na Ouvidoria do Instituto, localizada na Avenida Surumú, 1719, bairro São Vicente.

Polícia Rodoviária

A PRF realiza fiscalização de vários tipos de veículos, entre eles os escolares e de carga, os quais são exigidos o aparelho de cronotacógrafo. Porém, em parceria com o Ipem a vistoria é feita de uma forma mais detalhada.

Além da fiscalização do Crono, a PRF também fiscaliza se o condutor é habilitado e se possui o curso adequado a dirigir veículo de carga. No caso de transporte coletivo, é obrigatório ter o curso de transporte escolar ou de passageiros.

Neuzelir Moreira