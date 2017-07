Ipem doa alimentos para Associação de Portadores de Câncer

Nesta terça-feira, 25, o Ipem-RR (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima) realizou a doação de alimentos não perecíveis para a ABPC (Associação Beneficente ao Portador de Câncer). Mais de 140 itens foram entregues na sede da associação, entre eles, itens de limpeza.

Segundo a presidente do Ipem-RR, Isabella Dias, os produtos doados foram coletados durante operações do órgão, para verificações periciais quantitativas, e padrões de pesagem determinados pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), todos foram aprovados e estão em perfeitas condições para consumo.

“Todos os produtos coletados nas operações passam por analises periciais para então serem doados às entidades não governamentais ou instituições cadastradas junto ao Ipem”, esclareceu Isabella.

Os fabricantes e comerciantes têm 10 dias para requererem os produtos de volta, porém quando não realizam esse procedimento fica a critério do Ipem a destinação dos materiais.

Conforme presidente da ABPC, Francinete Alves, a doação chegou em boa hora. “Essa doação significa muito para gente, vai contribuir muito, pois através dela poderemos ajudar várias famílias que estão passando necessidades. Temos associados nos países vizinhos também que irão receber as cestas básicas que iremos montar” explicou.

ABPC

A Associação Beneficente ao Portador de Câncer foi criada com objetivo de promover ações de apoio, sensibilização, orientação, aconselhamento, promoção de autoestima e de solidariedade as pessoas que estão lutando contra o câncer.

A ABPC foi criada há 18 anos, porém apenas em 2008 foi registrada. Atende atualmente 890 pessoas e conta com cerca de 20 voluntários, que também auxiliam nas doações.

Além de auxiliar no bem-estar do paciente, a ABPC distribui cestas básicas para as famílias de baixa renda e promove outras ações.

Doações

As entidades e instituições que tenham interesse em se inscrever no cadastro do Instituto de Pesos e Medidas para o recebimento de doações de produtos como alimentos, itens de higiene e limpeza, dentre outros, coletados em operações de fiscalização do Órgão, devem realizar um cadastro junto ao Ipem.

O Ipem fica na Avenida Surumu, 1719, no bairro São Vicente. O atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 13 horas.

Neuzelir Moreira