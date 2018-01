Investimento no trânsito contribuiu com mais responsabilidade nas ruas

Ao longo de 2017, a Prefeitura de Boa Vista investiu bastante em melhorar a trafegabilidade nas vias, além de promover grande conscientização por um trânsito mais seguro e mais digno aos cidadãos. Sendo assim, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito (SMST) desenvolveu uma série de ações nas áreas de engenharia, fiscalização e educação.

A SMST efetuou pintura de mais de 140 mil km2 em sinalização horizontal de ruas e avenidas, implantando faixas de rolagem, faixas de pedestres, entre outras. Além disso, foram implantadas mais de 3.220 placas de regulamentação e advertência.

Cinco novos semáforos também foram instalados para organizar o tráfego: avenida Das Guianas com Bento Brasil (Bairros 13 de Setembro/Calungá); Rua Carmelo com avenida Laura Pinheiro Maia (Senador Hélio Campos); avenida Princesa Isabel com avenida dos Imigrantes (Jardim Floresta/Caimbé); avenida Rui Baraúna com Parimé Brasil (Caranã); Avenida Felinto Barbosa Monteiro com a Rua Izidio Galdino da Silva (Santa Luzia).

“A prefeita Teresa Surita, através da sua meta de transformar Boa Vista na melhor cidade em qualidade de vida do país, nos incumbiu de promover ações eficientes para melhorar a trafegabilidade. Por conta disso, trabalhamos incansavelmente para que toda a cidade esteja devidamente sinalizada, com semáforos revitalizados e mais modernos, além da implantação de equipamentos que visam reeducar os condutores e evitar assim transtornos no trânsito”, afirma o secretário municipal de Segurança Urbana e Trânsito, Raimundo Barros.

A Prefeitura instalou seis radares de controle de velocidade, localizados nas avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes – próximo ao Parque Anauá; Ville Roy – próximo à Igreja da Consolata; Mário Homem de Melo – próximo à Codesaima; Ataíde Teive, próximo à Roraisat; Glaycon de paiva – próximo ao Teatro Municipal e Ville Roy, próximo à Praça do Mirandinha. Atualmente, estão em fase de aferição.

Também foram instalados radares educativos, cuja finalidade é apenas de orientar o condutor sobre o limite recomendado para determinada via. Esse tipo de equipamento pode ser encontrado nas avenidas Ville Roy, próximo ao Mirandinha; Venezuela, próximo à Universidade Federal de Roraima; Ruy Baraúna, no bairro União; João Alencar, próximo ao Pátio Roraima Shopping e na avenida Brasil, em frente à sede da Polícia Federal.

Outro tipo de radar instalado em 2017 visa identificar avanço de sinal vermelho. São seis no total e se encontram nos locais: avenida Ville Roy com Santos Dumont; Praça do Centro Cívico, em frente à Igreja Catedral Cristo Redentor; avenida Terêncio Lima com Capitão Ene Garcez; Avenida Mário Homem de Melo com Avenida Venezuela, Bairro Mecejana; Avenida General Ataíde Teive com Avenida Venezuela, bairro Liberdade; Rua Izídio Galdino da Silva com Nazaré Filgueiras, Bairro Dr. Sílvio Botelho.

O primeiro semestre de 2017 registrou redução de 8% nos acidentes com feridos, segundo dados da SMST, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A meta para 2018 é implantar mais onze pontos semafóricos na cidade, entre revitalizados e instalados onde há rotatórias, além de estudar a implantação de novos radares de velocidade.

Fábio Cavalcante