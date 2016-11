Intregantes do Rede Cidadania participam de batizado de capoeira

Os sorrisos comprovam a alegria contagiante dessa turma que se orgulha de mais uma conquista e a satisfação em poder fazer o que gostam. Foi com esse entusiasmo que 60 usuários da Rede Cidadania Atenção Especial concretizaram mais uma importante etapa – o 2º Batizado de Capoeira da Rede Cidadania Atenção Especial, que reuniu mestres do Piauí, Brasília e Amazonas, em cerimônia realizada na tarde desta quarta-feira, 23.

Os benefícios com a prática de capoeira são potencializados para quem possui alguma deficiência, pois além da melhoria física e mental, contribui no âmbito social, afetivo, psicomotor, cognitivo e sociocultural. O batizado representa uma conquista para a evolução da atividade – aqueles que participaram pela primeira vez, ganharam sua primeira corda, e aqueles que participaram pela segunda vez, passaram para um nível mais avançado.

“É um momento muito especial para eles, que se sentem confiantes em poder fazer tudo aquilo que tiverem vontade, e, para nós da Setrabes, que podemos garantir o acesso à prática de uma atividade que traz tantos benefícios, tornando a vida de cada um ainda mais saudável e feliz, fazendo com que Roraima se destaque na inclusão social da pessoa com deficiência por meio de uma atividade esportiva”, comenta a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos.

A satisfação estampada no rosto de cada aluno reflete as melhorias que conquistaram em suas vidas, como é o caso da Noêmia Bandeira de Jesus, de 32 anos. As limitações motoras e intelectuais não impedem que seja uma das mais animadas e participativas da turma. A mãe, Rose Bandeira de Jesus, comprova que depois que começou a praticar a capoeira, a filha melhorou a socialização, a parte motora e a fala. “Eu amo esse trabalho, que faz a minha filha muito feliz. Além disso, a interação entre todos é algo lindo de ver”, enfatiza a mãe.

A inclusão por meio da capoeira, unindo pessoas com diferentes deficiências, contribui para a integração, respeito dos limites do corpo e da mente, “possibilitando ainda vivenciarem sentimentos de confiança, respeito humano, cooperação, ética e companheirismo, conscientizando-os de que suas condições não são empecilhos para participação na atividade”, explica o professor de capoeira da Rede Cidadania Atenção Especial, Dagoberto Luiz Ventura Mota, que completa: “existem muitas formas de participar, por exemplo, ver, ouvir, sentir, cantar, tocar ou bater palmas, cada um participa de acordo com suas possibilidades”.

Mestres da capoeira, Pablo Balduino Magalhães, de Brasília; George Fredson Rocha Serra, de Teresina; e Cristiano Correa dos Santos, de Manaus, estiveram em Roraima para participar da cerimônia, conhecer o trabalho social desenvolvido pela Rede Cidadania Atenção Especial e os benefícios da prática para os usuários.

George Fredson, o “Mestre Touro”, destaca que a capoeira voltada às pessoas com deficiência é desenvolvida também em seu Estado, o Piauí, e que a prática comprovadamente traz benefícios para o corpo, a mente e autoestima dos alunos, por isso iniciativas como essa da Rede Cidadania Atenção Especial são essenciais. “A capoeira representa também uma atividade de inclusão, para a qual os mestres precisam estar sempre atualizados para trabalhar com as individualidades e promover o potencial de cada aluno”, enfatiza.

Simone Cesário