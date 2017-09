Intérpretes garantem acolhimento de indígenas em unidades de saúde

Roraima é o Estado quem tem proporcionalmente, a população indígena do país. E para garantir um atendimento que respeite as diferenças culturais, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) contratou, pela primeira vez, 14 intérpretes indígenas para atuarem nas principais unidades de saúde.

Após a assinatura do termo de compromisso, na tarde desta segunda-feira (4), os intérpretes já iniciaram os serviços no HGR (Hospital Geral de Roraima), CRSM (Centro de Referência da Saúde da Mulher) e CECM (Clínica Especializada Coronel Mota).

Com uma população de aproximadamente 50 mil índios, o equivalente a 12% da população do Estado segundo o censo demográfico mais recente, a demanda de indígenas atendidos nas unidades do Estado é grande. Boa parte destas pessoas fala apenas a língua materna, o que dificultava o atendimento.

A gerente do Núcleo de Ações Programáticas de Saúde dos Povos Indígenas, Claudete Ambrósio, explicou que o trabalho do intérprete é fundamental para intermediar o diálogo entre o médico e o paciente indígena.

“Isso vai facilitar ao profissional de saúde entender o que o paciente está sentindo e possibilitar um diagnóstico mais eficaz”, explicou.

O serviço já é ofertado no HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth), Coronel Mota e HGR, por meio do Distrito Sanitário Especial-Leste, mas de forma insuficiente. Agora, será possível ampliar a cobertura aos pacientes indígenas em mais de 50%, proporcionando a partir de agora uma assistência à noite, finais de semana e feriados.

Outro diferencial é que o seletivo proporcionou uma maior diversidade linguística, além do fato de os intérpretes não só dominarem a língua, mas serem indígenas, o que favorece uma empatia maior, tornando o atendimento ainda mais humanizado. Os profissionais são das etnias Macuxi, Wapixana, Taurepang, Wai-Wai, Ingaricó, Yanomami/Sanumã e Yekuana.

Os profissionais foram selecionados por meio de processo seletivo no mês de junho deste ano. Em seguida, passaram por um treinamento para saber como acolher e facilitar a comunicação entre o paciente e o médico. Todo o processo foi acompanhado pelas lideranças indígenas.

Demanda

Neste ano, só nos três principais hospitais do Estado, quase 15 mil indígenas foram atendidos. O HMI é o que possui maior demanda, registrando 8.918 atendimentos, numa média de 40 ocorrências por dia. O HGR realizou 2.868 atendimentos aos pacientes indígenas. A CECM (Clínica Especializada Coronel Mota) registrou 2.372 atendimentos.