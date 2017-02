Interior: instalações elétricas de agências da Caerr recebem melhorias

A Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) está reestruturando as instalações elétricas das agências localizadas no interior do Estado. Até agora as ações atenderam os municípios de São João do Baliza, Caroebe, Rorainópolis e Alto Alegre além das vilas.

De acordo com o presidente essa ação vai garantir o funcionamento pleno dos equipamentos utilizados no processo de captação e distribuição da água. “Esse trabalho inclui a vistoria in loco de todos os equipamentos e o reparo daqueles que apresentam algum tipo de deficiência. Nos casos em que há a necessidade a substituição é feita imediatamente”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell.

“É preciso estar atento a todas as áreas, monitorar todas as etapas e isso inclui a parte operacional que precisa estar com tudo funcionando de forma adequada para evitar panes e interrupções do serviço”, reforçou.

Manutenção

As atividades são executadas pelas equipes de automação e elétrica, que fazem uma manutenção preventiva e corretiva, onde verificam a as condições de funcionamento e fazem a troca de quadros de comando, fiação, recalques de elevatória e cabos. “São equipamentos necessários para manter o equilíbrio do setor elétrico”, complementou Eduardo Nascimento, da equipe de sistema elétrico e de automação.

As visitas aos municípios do interior começaram no mês de janeiro e devem continuar até que todas as localidades que possuem um terminal operacional da Companhia sejam vistoriadas.