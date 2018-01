Integrantes dos projetos sociais da Prefeitura participam de Colônia de Férias

Durante este período de férias a prefeitura de Boa Vista está promovendo várias atividades recreativas, esportivas e culturais para par os estudantes e integrante dos projetos e programa mantidos pela administração municipal.

O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do bairro Centenários, por exemplo, está com aproximadamente 160 crianças do programa Conviver. São duas turmas, uma formada por crianças com idade entre 6 a 12 anos de idade e outra com adolescente de 13 a 17 anos. São reservados dois dias da semana para cada grupo, segunda e quarta e de terça e quinta respectivamente.

“A gente tem o artesanato, as oficinas, o futebol e outras atividades de recreação e integração entre os participantes. Estamos proporcionando lazer e diversão para os integrantes do Conviver”, detalhou Sílvia Peixoto, Educadora do Cras Centenário.

A Colônia de Férias está acontecendo nos sete Cras espalhados pela cidade, são eles: CRAS Cauamé; CRAS Centenário; CRAS Nova Cidade; CRAS Pintolândia; CRAS São Francisco; CRAS Silvio Leite e CRAS União. Em geral a colônia de férias desenvolve oficinas de pintura, dança virtual (Just Dance), jogos eletrônicos, exibição de filmes e competições esportivas em campo, como “queimada”, futebol, vôlei, cabo de guerra entre outras atividades.

A estudante Eduarda Moreira, de 12 anos, disse que gosta das brincadeiras realizadas, mas destaca a modalidade queimada. “Venho todos os dias, e participo de todas as atividades, mas gosto de jogar queimada”.

Abrigo Infantil Condomínio Pedra Pintada

Desde o início do mês as crianças do abrigo Pedra Pintada tem participado de várias atividades, nas praças de Boa Vista, zoológico do 7º Bis. “Entre as atividades agendamos também uma visita ao Bosque dos Papagaios para ensinar para as crianças a importância da preservação do Meio Ambiente e o cuidado com os animais através de historinhas contadas” destacou Ivanilde Teixeira, gerente do Abrigo.

A colônia de férias do abrigo vai se encerrar dia 26 com uma sessão de cinema na sedo do abrigo. Já nos sete Cras as atividades da colônia de férias vão até o dia 31 deste mês.

Edson Rodrigues