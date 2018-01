Integrantes do Rumo Certo passam por qualificação antes de retornar às atividades

O programa Rumo Certo atende atualmente cerca de 90 adolescentes de 15 a 18 anos, que estão inseridos no mercado de trabalho em áreas administrativas de órgãos públicos e instituições parceiras da Prefeitura de Boa Vista. Eles retornam ao ambiente de trabalho nesta semana, mas antes participam de qualificação que ocorre durante toda esta terça-feira, 16, no Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI).

A capacitação aborda temas como direitos e deveres, rotinas administrativas e cuidados com o uso do material de trabalho. “O objetivo é informar sobre os procedimentos que devem tomar nas instituições, as normas, postura e também educá-los para o mercado de trabalho, com orientações profissionais. Além de desenvolver as habilidades administrativas de cada um”, contou a coordenadora do Rumo Certo, Sheyla Santana Medeiros.

O programa mantém parcerias com a Ordem dos Advogados do Brasil – Roraima (OAB-RR), Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Tribunal de Contas de Roraima (TCE-RR), Fier, Senai, Sesi e Tribunal de Justiça de Roraima (TJ-RR), além de encaminhar os adolescentes para setores administrativos da Prefeitura de Boa Vista.

A jovem Deilany Vieira da Silva, de 17 anos, está no Rumo Certo há mais de um ano. Ela desenvolve suas atividades no Tribunal de Justiça de Roraima e acredita que a participação no programa é uma experiência importante para o currículo profissional. “O Rumo Certo nos proporciona bastante aprendizado e abre as portas para a vida profissional dos integrantes”, disse.

Projeto Crescer

Os integrantes do Projeto Crescer também já estão de volta às atividades nos núcleos Calungá e Pintolândia. São cerca de 500 jovens, de 15 a 25 anos, que frequentam as oficinas de Serralheria, Marcenaria, Serigrafia, Modas, Compostagem, Convivência, Trânsito e Panificação. O objetivo das oficinas é estimular a convivência harmônica e desenvolver habilidades culturais e profissionais dos integrantes.

Para o jovem Jardel Magalhães, de 19 anos, que frequenta a oficina de serralheria, o projeto é uma oportunidade de aprender um ofício e fazer amigos. “Eu estou gostando do retorno das atividades porque posso rever meus amigos. No Crescer eu aprendo uma profissão que tenho a intenção de exercer quando não estiver mais no programa.”, disse.

Gleide Rodrigues