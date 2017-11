Integrantes do Projeto Crescer participam de palestra que discute papel do jovem na sociedade

Possibilitar uma reflexão acerca de si mesmo, seus limites e potencialidades e ainda proporcionar momentos de valorização enquanto sujeito de direitos. Essa foi a proposta da palestra Vida Legal, ministrada pelo juiz da Vara da Infância e Juventude, Parima Veras, que ocorreu nesta segunda-feira, 13, para os integrantes do Projeto Crescer no núcleo Calungá.

A palestra foi uma forma de propor uma discussão com alunos sobre o papel do jovem na sociedade, de viver de forma correta e ter uma vida digna. O juiz falou sobre a importância da família, dos estudos e motivou os participantes a buscarem a realização dos sonhos.

“A palestra é um convite para que esses adolescentes tenham uma vida plena. É também um convite para que eles façam uma reflexão. O tema ‘Vida Legal’ tem essa dupla face, a proposta de viver conforme a lei e de viver a vida buscando a felicidade, a realização pessoal, o sucesso profissional. Essa é a motivação que todos nós precisamos de vez em quando, especialmente os adolescentes que estão nessa fase de desenvolvimento, na buscam pelo sucesso, na busca a si mesmo”, disse o juiz.

Para os participantes, a palestra é uma lição de vida e incentivo a buscarem um futuro melhor. “Esse assunto abre a cabeça do jovem para que ele possa refletir sobre tudo que está ao seu redor e saber aproveitar as oportunidades”, disse Anderson Lopes de 24 anos, que integra o projeto há quatro anos.

O integrante do Crescer, Antônio Isac, de 22 anos, há dois no projeto, disse que a palestra mostra como a realização pessoal e profissional está ao alcance de todos, quando se sabe o verdadeiro sentido da vida. “Falar sobre esse tema foi muito legal, trouxe conhecimento para a gente e ainda serviu de motivação para buscarmos nossos sonhos”, contou.

Na tarde desta segunda, o juiz volta a palestrar para os integrantes do projeto que participam das oficinas do núcleo Calungá nesse período. Na terça-feira, 14, será a vez dos integrantes do núcleo Pintolandia receberem o palestrante pela manhã, a partir das 8h30, e à tarde, a partir das 14h30.

Shirléia Rios