Integrantes do grupo de tabagismo celebram meses sem cigarro

Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que mais de sete milhões de pessoas morrem em todo o mundo vítimas de doenças relacionadas ao consumo do tabaco. Mais de 50 doenças estão associadas ao hábito de fumar, segundo o Ministério da Saúde, apesar disso, largar esse vício não é fácil e requer força e empenho. A Prefeitura de Boa Vista tem auxiliado aqueles que querem abandonar o vício com o grupo antitabagismo nas unidades básicas de saúde.

O aposentado Enio Antonio Coldebela, 60 anos, é um integrante assíduo do grupo de antitabagismo da unidade básica de saúde do bairro Equatorial, que celebrou nesta terça-feira, 14, juntamente com outros integrantes, seis meses sem o cigarro.

Enio já está sem fumar há 10 e disse que a participação no grupo e o tratamento oferecido na unidade foram muito importantes para sua mudança de hábito. “Uma amiga me indicou a unidade aqui do bairro que oferece o tratamento, não pensei duas vezes. Queria muito largar o cigarro, sempre fumei desde os 10 anos de idade. Não foi fácil, mas com a ajuda dos amigos de grupo, associado ao tratamento com medicamentos, eu consegui”.

Enio hoje se sente melhor e mais saudável. “Aprendi sobre os riscos e as doenças causadas pelo fumo. Hoje posso garantir que estou liberto. Valeu muito a pena. Eu indico muito o tratamento, os profissionais passam segurança para todos, vale muito pena parar de fumar e se tem ajuda, é bom aproveitar”, agradece.

Domingos Pessoa do Nascimento, 53, celebrou nove meses sem fumar. “Tinha muita vontade, mas não conseguia e aqui na unidade com a medicação e a integração do grupo, com troca de experiências, me senti bastante acolhido, isso me ajudou. A luta é constante, mas vale a pena, hoje estou mais disposto, até engordei mais, me sinto bem melhor”.

O acompanhamento do grupo é feito pela médica da unidade, Dra. Roberta Kelly Scharamm Menezes, que destaca os serviços oferecidos. “Temos encontros mensais, com palestras e rodas de conversas. Aqui nos encontros mostramos a eles a importância de parar de fumar. A ideia é mostrar as conseqüências do cigarro, maior causador de câncer hoje, e prevenir a doença.”

Quase todas as unidades básicas de saúde de Boa Vista oferecem o tratamento e possuem grupos de antitabagismo. O tratamento é realizado com adesivo de nicotina e a medicação que ajuda a diminuir a ansiedade. O tratamento é contínuo e mensal, com duração de seis meses a um ano. Os pacientes são acompanhados ainda pelos agentes comunitários de saúde nas visitas domiciliares, pelo grupo de WhatsApp e também nas visitas domiciliares.

Jamile Carvalho