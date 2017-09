Integrantes do Exército realizam parto de emergência em Pacaraima

Na manhã desta terça-feira, 12, no município de Pacaraima, região fronteiriça com a Venezuela, integrantes do 3º Pelotão Especial de Fronteira (3º PEF) que realizavam o patrulhamento na faixa de fronteira roraimense, no contexto da Operação Escudo, escutaram pedidos de socorro próximo à região de fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima.

No mesmo momento os militares deslocaram-se para averiguar o fato e constataram ser uma senhora em trabalho de parto. Após auxiliarem a senhora que pedia ajuda e um breve avaliação, foi acionado o SAMU que, chegando ao local, fez o atendimento e solicitou ajuda dos militares na condução do recém nascido e da senhora dentro da ambulância. No hospital, o médico de plantão realizou as medidas necessárias. Mãe e filho passam bem.