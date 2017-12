Integrantes do Cabelos de Prata dão show de animação em baile tradicional

Os integrantes do Projeto Cabelos de Prata capricharam no traje de festa e nas performances durante o baile “Nos Embalos da Jovem Guarda”, que lotou o salão da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), nesta sexta-feira, 1º.

O baile tradicional chegou a 14º edição e reuniu integrantes dos sete núcleos do projeto. Eles dançaram, desfilaram e recitaram poesias. O evento foi animado pela Banda Municipal e ainda teve mostra de talentos e escolha do rei e rainha do baile.

Sete casais representando cada núcleo disputaram o posto de majestade. A coroa ficou com os representantes do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do bairro Cauamé: dona Teresinha Auxiliadora da Costa Machado, de 69 anos, e seu João Batista dos Santos Lins, de 65 anos.

“Eu fico muito satisfeito com o título, é a primeira vez que seu estou participando, achei muito bom e quero participar mais”, contou o rei João. Eu estou muito honrada, porque eu amo o Cras, amo o Cabelos de Prata e todas as pessoas que estão lá. O baile está belíssimo”, comentou a rainha Tersinha.

O objetivo do baile é proporcionar um momento de interação e socialização entre os idosos atendidos pelo Projeto Cabelos de Prata e também comemorar os resultados alcançados durante o ano. Segundo o secretário adjunto de Gestão Social, Moacir Collini, a avaliação do trabalho desenvolvido em 2017 é bastante positiva.

“No início do ano nós fizemos um planejamento de uma política pública de inclusão social e integração da pessoa idosa, proporcionando aos integrantes esporte, cultura, educação, lazer. Eventos como este, são momentos de concretização desse trabalho, porque aqui nós estamos vendo tudo que trabalhamos durante o ano e estamos muito contentes porque alcançamos essa meta”, afirmou.

O Projeto Cabelos de Prata existe desde 2001, criado na gestão da prefeita Teresa Surita, com a missão de transformar a terceira idade em uma experiência prazerosa, de qualidade e oportunidades para os idosos. Atualmente, o projeto atende 1000 integrantes a partir dos 60 anos de idade, um deles é dona Ana Maria Silva Queiroz, de 65 anos, que aproveitou o baile para comemorar a formatura no curso de português.

“Eu renasci no Cabelos de Prata, o projeto é tudo na minha vida, é minha família. Por causa do projeto, do Cras, eu voltei a estudar, entrei na universidade e ontem recebi meu diploma”, comemorou.

Natal da Paz

Os integrantes do Cabelos de Prata ainda participam do Natal da Paz, promovido pela Prefeitura de Boa Vista no próximo dia 16, depois entram em recesso de fim de ano. As atividades do projeto retornam em fevereiro de 2018.

Gleide Rodrigues