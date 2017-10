Integrantes de projetos sociais participam da mobilização contra o Aedes aegypti

A prefeitura de Boa Vista tem realizado diversas ações que visam o combate ao Aedes aegypti. Esta semana se juntou as demais cidades brasileiras na mobilização promovida pelo Governo Federal, contra o mosquito. A ação visa alertar a população sobre a importância de eliminar possíveis focos que estão principalmente dentro das residências antes do período chuvoso, que facilita a reprodução do Aedes.

Nesta quinta–feira, 26, os integrantes do Cabelos de Prata do Centro de Referência e Assistência Social (Cras) Centenário participaram de uma mobilização no bairro, fizeram caminhada com cartazes, entregando panfletos, alertando moradores sobre a importância de unir forças contra o mosquito transmissor de doenças como: dengue, zika e chikungunya e febre amarela urbana. Eles estavam acompanhados por agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde.

“Já fizemos outras ações como essa e sempre participo porque acho importante dar minha contribuição”, disse Maria Brandão de 77 anos, que integra o Cabelos de Prata há 13 anos. “Me sinto satisfeita em ajudar, porque já tive dengue e sei as consequências”, contou Iolanda Freitas de 65 anos. Integrante do projeto há quase um ano.

A moradora do bairro Centenário, Treicy Pereira de 19 anos, foi uma das pessoas que receberam as orientações sobre os cuidados que se deve ter para não deixar o mosquito se reproduzir. “Todas as ações são válidas quando o objetivo é combater o mosquito”, frisou a moradora.

Já os integrantes do Cabelos de Prata do Cras União, fizeram uma mobilização no próprio local com entrega de panfletos, palestra educativa e preventiva sobre o Aedes aegypti. As crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Conviver) participaram de atividades que ocorreram na praça do Cidade Satélite.

Em Boa Vista, as ações educativas e de conscientização sobre o combate estão ocorrendo desde o dia 23 em escolas municipais, CRAS’s e unidades básicas e seguem até o dia 27.

Shirléia Rios