Integrantes de projetos sociais da prefeitura participam de pré-vestibular solidário da UFRR

Os Alunos que integram os projetos sociais da Prefeitura de Boa Vista, foram selecionados para participar do Cursinho Pré-vestibular Solidário, da Universidade Federal de Roraima. São vinte e dois alunos, destes, doze integram o Rumo Certo, cinco o Projeto Crescer, dois do Dedo Verde e três são do ArtCanto. Eles foram selecionados a partir de uma parceria entre as duas instituições.

Os integrantes participaram no horário oposto ao que freqüentam o projeto e a escola. Parte deles já concluiu o ensino médio. As disciplinas ofertadas no cursinho são: língua portuguesa, redação, física, química, biologia, história, geografia, literatura, matemática e língua espanhola. As aulas iniciam no dia 31 julho e segue até o dia 22 de novembro.

“Como os projetos sociais da prefeitura possuem jovens com a faixa etária exigida pelo Pré-vestibular Solidário, que são alunos que estão cursando ou que já terminaram o ensino médio, tanto em instituições públicas, como em instituições privadas, na condição de bolsista integral, essa parceria serviu para uniu forças e assim poder oportunizar aos integrantes essa preparação. E eles poderam fazer o vestibular em qualquer instituição de ensino superior”, garantiu a coordenadora de acompanhamento de extensão da Ufrr, Brenda Rodrigues.

Para a integrante do Projeto Crescer, Carolina Ferreira, de 20 anos, essa é uma oportunidade de crescimento e o início de uma caminhada em busca da realização de muitos sonhos pessoais e profissionais.

“Com certeza esse momento vai abrir as portas que para eu possa apostar no meu sonho de ingressar numa faculdade, fazer o curso que eu quero e lá na frente conseguir um bom emprego. Muitos não tiveram essa oportunidade que eu estou tendo, por isso, eu só tenho a agradecer a prefeitura, por acreditar nos jovens que muitas vezes são esquecidos e, que na maioria das vezes os pais não têm condições de pagar um cursinho e uma faculdade”, disse.

A pedagoga do Programa Rumo Certo, Tayse Oliveira, explicou que diversos critérios foram levados em conta na hora de selecionar os participantes, dentre eles o bom rendimento escolar. “Serem dedicados nos estudos foi importante para que fossem selecionados. Essa é apenas a porta de entrada para que esses jovens trilhem um caminho brilhante. Eles têm muita força de vontade e acreditamos que eles saberão aproveitar a oportunidade da melhor forma possível para que possam ingressar num curso superior”, destacou.

Cursinho

O Cursinho Pré-vestibular Solidário foi implantado em 2012 e desde então, vem contribuindo para a ampliação do acesso aos cursos de nível superior de várias instituições de ensino do estado para jovens em situação de vulnerabilidade social. A proposta da Ufrr é garantir mais oportunidades de acesso dos estudantes de escolas públicas ao ensino superior.

Shirléia Rios