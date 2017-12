Instituto de Cardiologia Sinai se prepara para realizar a 4ª edição do Dia do Portador de Marca-passo

Como de costume, 23 de setembro é a data em que os cardiologistas brasileiros celebram o Dia do Portador de Marcapasso e, em virtude disso, o Instituto de Cardiologia Sinai, em parceria com ABEC/DECA (Associação Brasileira de Arritmia, Eletrofisiologia e Estimulação Cardíaca Artificial/Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial), irá promover ao longo da semana até o dia 23 de setembro a quarta edição da campanha nacional voltada para os portadores de marca-passo. Com o slogan “Não deixe seu coração sair do ritmo. Tome uma medida de pulso”, a campanha de utilidade pública estará presente em todos os estados brasileiros para dar continuidade ao trabalho de conscientização que vem sendo realizado nos últimos anos pela associação.

Durante a Campanha, médicos associados da ABEC/DECA e profissionais de saúde realizarão, de forma voluntária, uma série de atividades gratuitas para o público. O objetivo principal será ensinar como medir a frequência cardíaca por meio da medição de batimentos no pulso. Sem a necessidade de um equipamento específico, é possível detectar mudanças no ritmo de batidas do coração, os quais podem representar sinais de arritmias e doenças cardíacas.

Os pacientes portadores de marcapasso receberão uma cartilha do Instituto de Cardiologia Sinai, que também serão distribuídas nos shoppings da cidade com dicas sobre cuidados pré e pós-operatórios, limitações para prática de esportes e possibilidades de interferências eletromagnéticas. Este guia ajudará os pacientes ainda a entender qual o tipo de marcapasso ideal para cada diagnóstico, além de como proceder nas situações do dia-a-dia, como por exemplo, no uso de celulares e demais aparelhos eletrônicos, micro-ondas, portas giratórias de bancos, ressonância magnética, entre outros.

Em 2015, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) publicou o estudo chamado Breathe – 1º Registro de Insuficiência Cardíaca, traçando um panorama inédito da síndrome nas diversas regiões do país. Na ocasião, o estudo constatou que 50 mil pessoas morrem todo ano no Brasil por complicações cardíacas e 100 mil novos casos são diagnosticados, anualmente. Também em 2015, o DataSUS, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (SUS), registrou 219 mil internações por insuficiência cardíaca no Brasil.

Segundo o Dr. Luiz Paulo Rangel, presidente da ABEC/DECA, o Brasil ainda vive uma situação preocupante, pois é líder no número de mortes por insuficiência cardíaca no mundo. “É importante lembrar que muitos pacientes com insuficiência cardíaca não são identificados, o que gera registros incompletos. O implante de marca-passo nas situações de frequência cardíaca reduzida, por exemplo, oferece uma melhor qualidade de vida aos pacientes, uma vez que diminui ou elimina os sintomas, como tonturas, vertigens, desmaios e cansaço”, explica.

Em Roraima o Instituto de Cardiologia Sinai é o único a realizar implantes de marcapasso, por meio do PhD em Cardiologia, Dr. Emanoel Licarião, membro do ABEC/DECA. Segundo ele “nosso governo precisa investir em políticas públicas que combatam e reduzam os índices de moralidade por arritmias e a morbimortalidade por insuficiência cardíaca. Este é o grande debate que precisamos promover em nosso Estado”, explica do médico.

Arianne Nóbrega