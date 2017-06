Instituições de segurança discutem papel da Guarda Civil Municipal

Por três dias, os principais organismos que atuam na segurança pública do Estado vão discutir o papel da Guarda Civil Municipal em um seminário que teve início nesta terça-feira, 27, no auditório do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI). Na ocasião, também foram anunciadas melhorias que serão empregadas pela Prefeitura de Boa Vista na instituição.

O I Seminário da Guarda Civil Municipal segue nos dias 28/06 e 03/07, com palestras ministradas por representantes das polícias Militar e Civil, além de promotores e oficiais de justiça e um juiz de direito. Serão abertos períodos para debates em grupos ao fim de cada palestra. O encontro vai contar ainda com a participação de representantes do Ministério Público e Poder Judiciário, que vão discutir o trabalho da Guarda Civil, suas atribuições e como as instituições podem desenvolver seu trabalho em harmonia, tendo o cidadão como principal foco.

Hoje, o efetivo da Guarda Civil Municipal é de 366 homens e mulheres, dispostos também em agrupamentos como Grupo Tático Municipal (Gtam), Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ciclopatrulha, Patrulha Maria da Penha e Defesa Civil.

Para o superintendente da GCM, inspetor Murilo Santos, hoje a instituição possui uma confiança maior da população, o que aumenta a responsabilidade e o dever de atendê-la da melhor forma. “Além do crescimento, enquanto instituição, a Guarda Civil vem adquirindo destaque junto à sociedade. A demanda tem crescido bastante. E o que vamos discutir neste seminário é justamente a visão que os demais órgãos de segurança pública têm em relação ao nosso trabalho”, disse.

Durante a abertura do seminário, o secretário municipal de Segurança Urbana e Trânsito, Raimundo Barros, anunciou que já está em fase de licitação a compra de novos equipamentos para a GCM, que inclui além de viaturas, armamentos, barcos e outros materiais necessários para aperfeiçoar o trabalho dos guardas civis.

“O projeto da prefeita de tornar Boa Vista na melhor capital do país para se viver inclui também investimentos na Guarda Civil Municipal. Iniciamos a construção de um ambiente adequado à administração e operações da Guarda Civil, além do prédio do Gtam”, disse o secretário.

O vice-prefeito Arthur Henrique ressaltou o planejamento da Prefeitura de Boa Vista de fazer da Guarda Civil de Boa Vista a mais equipada e preparada do país, se igualando aos demais órgãos de segurança pública.

“O caminho que estamos seguindo é esse. No momento de crise em que o nosso país vive, a prefeita tem a visão de entender a importância de se investir na segurança pública. O que ela fez na primeira gestão e deu prosseguimento agora, é inserir definitivamente a Guarda Municipal como um componente definitivo das forças de segurança pública do nosso Estado. E o principal da gestão Teresa Surita é atender o cidadão da melhor maneira possível, garantindo a segurança a todos do nosso município”.

Armamento

Neste ano, 120 guardas civis concluíram o Curso de Capacitação Técnica para Manuseio de Armas de Fogo de Repetição e Semiautomática na Academia de Policia Integrada. Aptos ao manuseio, tiro e defesa policial com ênfase na pistola calibre 380, revólver calibre 38 e espingarda calibre 12, aguardam a liberação definitiva do porte dos armamentos.

“Toda a especialização e documentação dos guardas já estão finalizadas. Agora o que estamos aguardando são os trâmites administrativos da Polícia Federal. Temos a perspectiva de que nos próximos dias o porte já seja liberado definitivamente à nossa Guarda”, completou o secretário Raimundo Barros.

Fábio Cavalcante