Inscrições prorrogadas para cursos de especialização para servidores da Assembleia Legislativa

Ainda dá tempo de servidores da Assembleia Legislativa de Roraima se inscreverem para os cursos de pós-graduações ofertados gratuitamente. O novo prazo estipulado pela Escola do Legislativo é até esta terça-feira, 26. As áreas são: ‘Contratação Pública’ e ‘Especialização em Política e Representação Parlamentar’.

A previsão para o início das aulas é para o dia 16 de outubro deste ano. Segundo a diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, a prorrogação se deu em função de que alguns servidores interessados ainda não conseguiram reunir toda a documentação exigida no processo. “Visa também dar mais oportunidade aos servidores da Casa Legislativa, pois está havendo uma procura grande, mas em razão da documentação em que alguns têm que ir buscar em outras instituições como faculdades e universidades locais, o tempo acabou sendo curto e, por isso, resolvemos prorrogar”, enfatizou a diretora.

Ela lembra ainda a importância da participação de todos os servidores, sejam efetivos, comissionados ou cedidos ao Poder Legislativo. “São cursos originários de um diagnóstico feito na própria Casa para potencializar o aprendizado e, com isso, valorizar os servidores e elevar a qualidade dos serviços ofertados pelo Poder Legislativo”, disse.

Ainda segundo a diretora, os cursos são gratuitos e ainda estão disponíveis 135 vagas. Para realizar a inscrição o servidor interessado deve comparecer ao prédio da Escola do Legislativo, na rua Professor Agnelo Bitencourt nº 216 – Centro. Mais detalhes sobre o edital que prorrogou as inscrições podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico: http://www.al.rr.leg.br/2017/09/22/primeiro-termo-aditivo-ao-edital-de-selecao-no-0012017/.

Tarsira Rodrigues