Inscrições para seletivo do IFRR Zona Oeste começa nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira, 22, até quarta-feira, 24, o CBVZO (Campus Boa Vista Zona Oeste) do IFRR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima) recebe os interessados em se inscrever para concorrer a uma das 87 vagas remanescentes do seletivo aberto no final do ano passado.

As inscrições são direcionadas apenas para a modalidade de ensino técnico integrado ao ensino médio para os cursos de Comércio, com 40 vagas, e Serviços Públicos, com 47, todas com reserva de cotas relacionadas ao programa de Ações Afirmativas.

Para se inscrever é preciso que o responsável compareça com comprovação de documento oficial ou procuração simples, o vínculo familiar com o candidato menor de idade, na Sala da Comissão do Processo Seletivo do CBVZO, no CBV (Campus Boa Vista Centro), na avenida Glaycon de Paiva, número 2.496, no Pricumã. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no horário das 7h30 às 13 horas. Outros detalhes podem ser obtidos acessando o link Editais no site http://boavistazonaoeste.ifrr.edu.br.

Sheneville Araújo