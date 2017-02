Inscrições para rei e rainha do carnaval 2017 se encerram nesta terça-feira

A Prefeitura de Boa Vista informa que as inscrições para Rei Momo e Rainha do Carnaval 2017 se encerram nesta terça-feira, 14. O rei e a rainha da festa serão escolhidos por votação popular. Para isso, terão duas modalidades de apresentação: uma pública no dia 24 de fevereiro e outra individual nos demais dias (25 a 28) em diversos pontos da festa.

O candidato precisa ser maior de 18 anos e residente no estado. As inscrições podem ser feitas diretamente na sede da Fetec, localizada no Centro de Atendimento ao Cidadão (antigo Terminal do Caimbé), Avenida dos Imigrantes, nº 1612 – Buritis, no horário de 08h ás 12h e das 14h às 18h. Os vencedores serão anunciados no dia 28 e a premiação será de R$ 3 mil, tanto para rei momo quanto para rainha.

No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar documentos como RG ou outro documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência, sendo cópias e original, além de dados bancários e uma foto 3×4 colorida e atual. O edital está disponível no site oficial da Prefeitura de Boa Vista – www.boavista.rr.gov.br.

