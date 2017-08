Inscrições para prêmios Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente estão abertas

As inscrições iniciaram no dia 17 de maio e encerrarão no dia 31 de agosto de 2017 e, podem ser feitas somente no portal dos prêmios (www.amazonia.ibict.br), com exceção da categoria Microempreendedor de Sucesso na Amazônia (Prêmio Florescer).

O Prêmio Professor Samuel Benchimol é dividido em duas categorias: Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Região Amazônica, que irá contemplar as iniciativas pioneiras e; Personalidades dedicadas ao Desenvolvimento Sustentável da Região Amazônica, que irá contemplar trajetórias pioneiras. O Prêmio Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente também divide-se em duas categorias: Iniciativa de Desenvolvimento Local (IDL) e, a categoria de premiação honorífica, que abrange o reconhecimento de empresas (Empresa na Amazônia) e de Microempreendedores de Sucesso na Amazônia (Prêmio Florescer), para este serão indicados, pelo Banco da Amazônia, 10 clientes, entre empreendedores (pessoa física) e beneficiários do Programa Amazônia Florescer, que contribuem para o desenvolvimento sustentável da região.

O prêmio está em seu 13º ano e as instituições de representação empresarial, sindical ou profissional, as universidades ou instituições de pesquisas, sediadas no Brasil ou no exterior, instituições públicas e privadas com atuação no desenvolvimento sustentável da Amazônia, além de instituições que tenham como objetivo promover o desenvolvimento regional, nacional ou internacional, empresas públicas ou privadas com investimentos na região e autônomos com atividades referentes à Amazônia podem se inscrever.

Também será permitida a candidatura de empresas incubadas e de empreendedor individual na categoria IDL, cujas iniciativas tragam em seu escopo conceitos e práticas de “Economia Criativa”, “Economia Verde”, e/ou “Agroecologia e Produção Orgânica”. O Regulamento, a ficha de inscrição e outras informações estão disponíveis nos portais IBICT (www.amazonia.ibict.br), do Banco da Amazônia (www.bancoamazonia.com.br) e no site da Federação da Indústrias do Estado de Roraima – FIER (www.fier.org.br).

O julgamento dos candidatos acontecerá no dia 19 de outubro de 2017 e a outorga acontecerá no dia 24 de novembro de 2017, em local a ser definido. O valor total da premiação para cada categoria (Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Região Amazônica e Iniciativa de Desenvolvimento Local) será de R$ 60 mil. Serão selecionados três projetos e iniciativas, sendo que o primeiro colocado receberá R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); o segunda R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o terceiro receberá R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Esse ano as homenagens são para os 75 anos do Banco da Amazônia, os 60 anos da Universidade Federal do Pará (UFPA) e ao Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento.

Os Prêmios foram instituídos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e Banco da Amazônia, com o apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas (SEPLANCTI/AM) e do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE).

A iniciativa recebe o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio do seu Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); do Ministério da Integração Nacional (MI), das Federações de Indústrias da Região Amazônica e Fundações de Amparo a Pesquisa.

Na edição de 2013, um projeto roraimense foi vencedor em segundo lugar na categoria Suporte ao Desenvolvimento Regional. Emerson Clayton Arantes, da Universidade Federal de Roraima ganhou com o projeto: Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares e Empreendimentos Econômicos Solidários- ITCPES/UFRR: formação em economia cooperativa e solidária para superação da pobreza em Roraima. A solenidade de premiação foi realizada pela Federação das Indústrias do Estado de Roraima, no espaço Domus, e contou com a presença de aproximadamente 300 pessoas, entre os agraciados, representantes das Federações das Indústrias dos estados da região norte, parceiros e apoiadores do evento e diversas autoridades.

Samuel Benchimol

O Prêmio Professor Samuel faz uma homenagem ao pesquisador que nasceu em Manaus (AM) em 13 de julho de 1923. Foi escritor (109 trabalhos publicados, membro da Academia Amazonense de Letras), acadêmico (Professor Emérito da Universidade do Amazonas, onde lecionou por mais de 50 anos), pesquisador (catedrático da disciplina “Introdução à Amazônia”) e, em toda a sua obra, sempre defendeu a necessidade de que o desenvolvimento sustentável da Amazônia deve respeitar quatro parâmetros e paradigmas fundamentais: ser economicamente viável, ecologicamente adequado, politicamente equilibrado e socialmente justo. Benchimol também foi líder comunitário (presidente do Comitê Israelita do Amazonas) e empresário (co-fundador do grupo Bemol-Fogás). Samuel Benchimol faleceu em 2002.