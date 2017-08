Inscrições para os prêmios Professores do Brasil e Gestão Escolar continuam abertas

Neste mês de agosto, encerram as inscrições para a 10ª edição do Prêmio Professores do Brasil e para o Prêmio Gestão Escolar 2017. As iniciativas valorizam os gestores e professores das escolas públicas de Educação Básica, reconhecendo suas boas práticas. Os gestores deverão se inscrever até o dia 14, no site www.premiogestaoescolar.com.br. Já para os professores, a inscrição se estende até o dia 25 no endereço http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/.

O Prêmio Gestão Escolar 2017 (PGE) contempla projetos inovadores e gestões competentes na Educação Básica da rede pública. O prêmio é promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), em parceria com a Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação). O PGE 2017 será concedido nas categorias “Escola Destaque Local”, “Destaque Estadual/Distrital”, “Destaque Regional” e “Referência Brasil”. Além dos diplomas, haverá uma viagem de intercâmbio nacional para os representantes das escolas “Destaque Estadual/Distrital”, uma viagem de intercâmbio a um país da América Latina para os representantes das escolas “Destaque Regional” e “Referência Brasil”, além de um prêmio em dinheiro, no valor de R$ 30 mil, para a escola “Referência Brasil”.

O Prêmio Professores do Brasil é uma iniciativa do Ministério da Educação junto com instituições parceiras, que busca reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores de escolas públicas que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos nas salas de aula. Seis categorias compõem o Prêmio este ano: Educação Infantil (creche); Educação Infantil (pré-escola); Ensino Fundamental 1º, 2º e 3º ano (ciclo de alfabetização); Ensino Fundamental 4º e 5º ano; Ensino Fundamental 6º ao 9º ano; e Ensino Médio.

A premiação se divide em três etapas: estadual (162 vencedores), regional (30 vencedores) e nacional (6 vencedores). Os ganhadores da etapa regional receberão troféu e R$ 7 mil cada um. As escolas as quais eles pertencem serão condecoradas com placas comemorativas e ganharão equipamentos de informática atualizados com softwares com conteúdo educacional. Já os vencedores da etapa nacional terão prêmios de mais R$ 5 mil reais, totalizando R$ 12 mil, além de troféu.

“Além da premiação nacional, o Governo de Roraima vai premiar três escolas públicas que alcançarem a classificação na etapa estadual do PGE e os professores classificados na etapa estadual nos níveis fundamental e médio em cada uma das quatro categorias temáticas especiais”, disse Shirley Maria Torreias, diretora do DEPE (Departamento de Desenvolvimento de Políticas Educacionais) da SEED (Secretaria Estadual de Educação e Desporto).

Ela lembrou que em edições passadas, Roraima obteve resultados positivos de premiações e destaques. “Isso prova que temos boas práticas e potencialidades para concorrer e ganhar. Precisamos dar visibilidade às ações desenvolvidas nas escolas públicas do Estado”, ressaltou Torreias. A premiação será entregue em dezembro.

Ozieli Ferreira