Inscrições para o vestibular da Uerr já estão abertas

Começaram nesta segunda-feira, 16, as inscrições para o vestibular da Uerr (Universidade Estadual de Roraima), com a oferta de 760 vagas para 22 cursos, inclusive 30 para Medicina.

O candidato poderá baixar o edital, realizar sua inscrição e fazer o acompanhamento de todas as fases do certame pelo site da UERR, no endereço www.uerr.edu.br, clicando no link VESTIBULAR. As inscrições vão até o dia 6 de novembro.

As provas serão realizadas no dia 3 de dezembro. A homologação do resultado final será divulgada no dia 25 de janeiro de 2018, com o início das aulas em março.

A taxa de inscrição é de R$ 90,00, que poderá ser paga até a data do vencimento estipulado no boleto bancário. A inscrição somente será homologada após a confirmação do pagamento pela instituição financeira, sendo efetuado dentro do prazo estabelecido no boleto.

A concorrência de cada curso só será divulgada depois do dia 16 de novembro, prazo final para pagamento do boleto. A inscrição só é validade com a confirmação do pagamento da taxa.

Além da criação do curso de Medicina, em 2018 a UERR iniciará as atividades do Campus de Excelência Aplicada à Educação, na Escola Estadual Severino Cavalcante, na zona oeste da cidade. Para o novo campus estão sendo destinadas 350 vagas para os cursos de licenciatura.

No Campus de Excelência será implantada a Escola de Aplicação da Universidade Estadual de Roraima, que atenderá os alunos da escola Severino Cavalcante, que já funciona em tempo integral. Durante o dia, a escola será um Laboratório de Prática para as licenciaturas e para o Programa de Formação Continuada do Ceforr e, durante a noite, campus para todas as licenciaturas da UERR.

Os cursos ofertados pela UERR, para os campi de Boa Vista e Rorainópolis, neste vestibular são: Administração (35 vagas), Agronomia (35), Ciência da Computação (35), Ciências Biológicas (35), Ciências Contábeis (35), Ciências Humanas (35), Direito (35), Educação Física (35), Enfermagem (30), Engenharia Florestal (35), Filosofia (35), Física (35), Geografia (35), História (35), Letras (35), Matemática (35), Medicina (30), Pedagogia (35), Química (35), Segurança Pública (35), Serviço Social (35) e Turismo (35).

Especialização em Direito Público

A Universidade Estadual de Roraima está com inscrições abertas, de 17 a 30 de outubro, para a Especialização em Direito Público. O curso é gratuito e terá duração de 18 meses. São oferecidas 30 vagas.

As inscrições são feitas pelo site da UERR, no link CONCURSOS E SELEÇÕES e depois na aba PÓS-GRADUAÇÃO. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 80,00. As aulas terão início em fevereiro de 2018 e acontecerão aos sábados.

A Especialização em Direito Público é destinada aos profissionais do Direito, devidamente graduados na área.