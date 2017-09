Inscrições para o Qualifica Roraima encerram neste sábado

Nesta sábado, 2, termina o prazo de inscrições para os cursos preparatórios para concursos, oferecidos pelo Governo do Estado, por meio do Programa Qualifica Roraima, coordenado pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social). O atendimento aos interessados é realizado na Setrabes (Avenida Mário Homem de Melo, 2310, Mecejana), das 8h às 16h.

Carolina de Souza já garantiu a inscrição. “Esta é uma oportunidade muito boa, especialmente para pessoas que não estão estudando, para que possam se atualizar e se preparar para os concursos”.

Serão oferecidas mil vagas, sendo 300 reservadas aos beneficiários do Crédito do Povo e podem participar tanto o próprio beneficiário como os filhos que estejam cadastrados. O interessado precisa ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio.

A Setrabes será responsável pela seleção dos candidatos, com a avaliação de assistentes sociais. O resultado dos classificados será divulgado no dia 13 de setembro no portal da Univirr (Fundação Universidade Virtual de Roraima), na Setrabes e redes sociais. As aulas terão início no dia 18 de setembro e terminam no dia 15 de dezembro de 2017.

Outras informações pode ser obtidas na sala 8, na Setrabes, ou pelo telefone 2121-2629.

Simone Cesário