Inscrições para o IV Prêmio Senac de Jornalismo e Fotografia encerram nesta sexta-feira

O prazo final das inscrições do IV Prêmio Senac de Jornalismo e Fotografia é nesta sexta-feira, 23. Serão distribuídos R$ 17 mil entre os seis ganhadores do primeiro lugar de cada categoria. Podem participar fotógrafos amadores, profissionais e jornalistas.

Segundo a diretora regional do Senac, Lisiane Carnetti, O Prêmio Senac Roraima de Jornalismo e Fotografia foi criado em 2013 a fim de valorizar o trabalho dos fotógrafos e profissionais da imprensa. “O Prêmio visa incentivar e prestigiar a produção de reportagens e fotografias que ressaltem a busca por qualificação profissional, o crescimento do comércio local e a valorização cultural das belezas do estado” destacou.

As inscrições podem ser realizadas por meio do preenchimento de ficha, assinatura do Termo de Responsabilidade bem como da Autorização de Uso de Imagem disponíveis no site www.rr.senac.br/premiosenac.

Conforme o regulamento, a categoria de fotografia deve abordar o tema ‘Paisagens culturais Roraimenses’. Já na categoria jornalismo, os temas podem variar entre seis focos, que são: Profissões que resistem à crise, o crescimento do comércio no estado de Roraima, educação profissional: cursos técnicos, idiomas: fronteiras abertas para a educação, ideias sustentáveis e inclusão social.

O ganhador do primeiro lugar com a melhor fotografia da categoria Profissional receberá o prêmio: 1º lugar – R$ 3.000,00. O ganhador do primeiro lugar com a melhor fotografia da categoria Amador receberá o prêmio: 1º lugar – R$ 2.000,00. Os ganhadores dos primeiros lugares com as melhores matérias nas categorias de Jornalismo impresso, Radiojornalismo, Telejornalismo e Webjornalismo receberão o prêmio: 1º- R$ 3.000,00.

Raynãa Fernandes