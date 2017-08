Inscrições para o IF KaRRt são prorrogadas

As inscrições para o IF KaRRt 2017 foram prorrogadas até o dia 31 de agosto – uma boa notícia para alunos e/ou profissionais interessados que não tiveram tempo para formar a equipe.

Outra mudança foi na data do evento, que estava agendada para o dia 11 de novembro, e foi transferida para o dia 18 do mesmo mês, em virtude da participação do coordenador, professor Heitor Hermeson Rodrigues de Carvalho, na Olimpíada Brasileira de Robótica, que será realizada em Curitiba (PR).

O IF KaRRt é o maior evento de mecatrônica do Estado de Roraima e consiste numa competição de carrinhos mecatrônicos construídos com lixo reciclado, uma forma de Reduzir, Reutilizar e Reciclar (três erres) visando à sustentabilidade. Qualquer aluno do ensino médio, do técnico ou do superior do IFRR pode participar, além de estudantes das escolas municipais, estaduais, federais e particulares. Podem participar também acadêmicos de universidades públicas ou privadas e profissionais das áreas de eletrônica, eletrotécnica e informática ou de áreas afins do Estado de Roraima e dos demais estados brasileiros.

Para participar da maior competição de carrinhos mecatrônicos do IFRR, os alunos e os acadêmicos interessados devem acessar o regulamento e a ficha de inscrição disponíveis nos links abaixo:

Como se inscrever?

https://docs.google.com/a/ifrr.edu.br/forms/d/e/1FAIpQLScrodU9V3ZvDwnS7zABuXDwOv-UCCmm5xwZSmDP9p_LcPIOmQ/viewform

Quais as normas para a participação?

https://drive.google.com/file/d/0B2Q6Q2lcvt5CNGZBa3drc183bEE/view?usp=sharing

Carvalho informa que, na modalidade “design sustentável”, não há necessidade de que o carrinho disponha de eletrônica, o que possibilita a participação de mais pessoas, haja vista a não exigência de conhecimento aprofundado. Informa ainda que o material eletroeletrônico, como motores, rodas, interruptores, entre outros, será fornecido aos alunos do IFRR, para a construção dos carrinhos, com recursos do Programa Institucional de Fomento ao Desenvolvimento de Projetos de Práticas Pedagógicas Inovadoras (Inova-IFRR), por meio do qual o IF KaRRt é desenvolvido. Além disso, informa que serão realizados treinamentos, em dias e horários a serem divulgados, para dar suporte aos alunos e às pessoas da comunidade em geral no desenvolvimento dos carrinhos mecatrônicos.

“Convido todos os alunos e a comunidade para que participem, pois será um evento inesquecível. Haverá um café da manhã com o intuito de motivar os participantes para que as experiências sejam compartilhadas e transformadas em conhecimento, Esperamos vocês, sendo ou não competidores. Tragam suas famílias e amigos para prestigiar o evento”, disse o professor Carvalho.

Virginia Albuquerque