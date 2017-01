Inscrições para o Festival estão abertas até o dia 10 de março

O auditório Celestino da Luz, no Palácio da Cultura Nenê Macaggi, foi palco na manhã desta quinta-feira, 26, do lançamento da sétima edição do Festival de Música Canto Forte. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 10 de março.

O Festival conta com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, do Governo do Estado. Para a secretária de Cultura, Selma Mulinari, o Canto Forte já tem uma história e prospecção no Estado de Roraima. “É nas bases desse festival que se ver nascer muitos talentos. A Lei oportuniza não só o segmento da música, mas teatro, dança, literatura, artes plásticas, entre outras linguagens artísticas”, explicou Mulinari, adiantando que em breve os artistas e produtores culturais contarão com os editais da Lei do Fundo Estadual de Cultura.

O evento foi visto por mais de 14 mil pessoas, teve mais de 600 músicas inscritas, e foram distribuídos R$ 145 mil em prêmios. Para Joemir Guimarães, idealizador e promotor do Canto Forte, o Festival já se tornou um evento importante para a música local. “Não só para mim, mas para os artistas do nosso Estado, porque proporciona à classe artística um momento democrático. Tudo isso graças ao apoio da Lei de Incentivo à Cultura”, comemorou.

Inscrições

A inscrição presencial pode ser feita no Palácio da Cultura, das 8h às 13h, de segunda à sexta-feira. Os candidatos também podem se inscrever pelos Correios, basta enviar o material via Sedex para: Festival de Música Canto Forte-Caixa Postal 86, Boa Vista-Roraima CEP: 69.301-970. O evento ocorrerá nos dias 6, 7 e 8 de abril, no CAF (Centro Amazônico de Fronteiras) da UFRR (Universidade Federal de Roraima).

Venccedores

Eliakin Rufino e Euterpe venceram juntos, a primeira edição do Festival. Ele como compositor, ela como intérprete. “É um evento que já está consolidado, como o grande festival de música de Roraima e, tem revelado vários talentos musicais”, disse Eliakin. “Fico feliz de presenciar nos últimos seis anos a realização do único Festival de música que conseguiu manter uma regularidade sendo realizado todos esses anos”, lembrou Euterpe.

Vânia Coelho