Inscrições para o concurso da Codesaima são prorrogadas

A Companhia de Desenvolvimento de Roraima (CODESAIMA) prorrogou o prazo de inscrições para o concurso público que contratará 143 servidores. Os interessados poderão se inscrever até sexta-feira, 15. O boleto poderá ser pago até o dia 19.

Com a mudança, as provas serão realizadas no dia 29.

As inscrições podem ser feitas no endereço http://cpc.uerr.edu.br/?cat=70. Estão sendo ofertadas 143 vagas de nível alfabetizado, fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 1.874,00 a R$ 3.200,00.

A taxa de inscrição para cargos de nível superior é de R$ 180,00; de nível médio: R$ 100,00; fundamental: R$ 80,00; alfabetizado: R$ 50,00.

As provas serão realizadas em dois turnos. Pela manhã, serão destinadas para os cargos de nível superior e fundamental, com fechamento dos portões às 7h40. No período da tarde serão realizadas as provas para os cargos de nível médio/técnico e alfabetizado, com fechamento dos portões às 14h10.

O candidato deve ler o edital e só depois realizar a sua inscrição. O documento pode ser baixado no mesmo endereço para matrícula http://cpc.uerr.edu.br/?cat=70.