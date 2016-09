Inscrições para o Ciclo Sesc podem ser feitas até o dia 17

Em alusão ao Dia Mundial Sem Carro e para a promoção da modalidade esportiva de ciclismo, o Sesc-RR realizará a 4ª edição do Ciclo Sesc, no dia 18 de setembro. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de setembro, no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), localizado no Sesc Mecejana. Para a inscrição, apenas a doação de um brinquedo novo ou semi-novo.

Os inscritos receberão orientação e direcionamento para alongamento e aquecimento antes da atividade, além do Kit Atleta (camiseta e boné). Vale destacar que cada inscrito deverá fazer sua alto-análise, avaliando suas condições físicas para o bom desempenho. Durante o percurso, um carro de som circulará entre os participantes estimulando-os com músicas.

Ao longo do percurso, todos passarão por patrimônios históricos e culturais da cidade, como: igrejas, escolas, praças, parques e monumentos. Com as parcerias da Federação do Ciclismo de Roraima, Campanha Move Brasil e Pedal Roraima, um clube formado por associados estarão na organização do Ciclo Sesc, logística e equipe de apoio. Além da FCR, a Polícia Militar, Departamento Nacional de Trânsito e Corpo de Bombeiros atuarão para a segurança de todos.

Ao final, todos receberão picolé, água e frutas. Haverá ainda sorteio de brindes doados por empresas do segmento esportivo para as bicicletas personalizadas, cômicas e inovadoras. Mais informações pelos telefones 3624.9850 ou 3621.3925.

‘Um brinquedo, um Sorriso’

A Campanha Sesc “Um brinquedo, um Sorriso”, atende comunidades indígenas com a doação de brinquedos novos no Natal. O Sesc-RR convida toda comunidade para participar da campanha que está associada à entrada de eventos esportivos e culturais promovidos pela instituição. Contribua com a doação de um brinquedo no ato de sua inscrição no Ciclo Sesc!

Dia Mundial Sem Carro

O aumento na utilização de automóveis nas últimas décadas, propiciou ao alto consumo de combustíveis, gerando mais poluentes para a atmosfera, principalmente o gás carbônico (CO2) – considerado um dos principais responsáveis pela intensificação do efeito estufa e o agravamento do aquecimento global. A data para celebrar o Dia Mundial sem Carro é 22 de setembro. O primeiro país a comemorar a data foi a França, no ano de 1997. A partir daí, gradativamente vários outros lugares passaram a celebrá-la.

Larissa Mello