Inscrições para IF KaRRt foram prorrogadas até domingo

Última oportunidade para quem tem interesse em participar do IF KaRRt, a “Competição de carrinhos mecatrônicos”, pois as inscrições foram prorrogadas até o próximo domingo, dia 2. A intenção é ampliar o número de participantes em virtude da divulgação que será feita durante o “IF Comunidade: cidadania e responsabilidade social”, que abordará o tema “Universo Tecnológico IFRR” e será realizado neste final de semana, no Pátio Roraima Shopping.

O que é?

O IF kaRRt é uma competição de carrinhos mecatrônicos constituídos de lixo, uma forma de Reduzir, Reutilizar e Reciclar (três erres) visando à sustentabilidade. Qualquer aluno do ensino médio, técnico ou superior do IFRR pode participar, assim como estudantes das escolas municipais, estaduais, federais e particulares, além de acadêmicos de universidades públicas ou privadas e também profissionais das áreas de eletrônica, eletrotécnica e informática ou de áreas afins do Estado de Roraima e demais estados brasileiros.

Nesse ano de 2017 a continuidade do projeto foi possível graças a recursos do Programa Institucional de Fomento ao Desenvolvimento de Projetos de Práticas Pedagógicas Inovadoras (Inova/IFRR).

Como faço para me inscrever?

https://docs.google.com/a/ifrr.edu.br/forms/d/e/1FAIpQLScrodU9V3ZvDwnS7zABuXDwOv-UCCmm5xwZSmDP9p_LcPIOmQ/viewform

Quais as normas para a participação?

https://drive.google.com/file/d/0B2Q6Q2lcvt5CNGZBa3drc183bEE/view?usp=sharing.

As equipes deverão ser formadas por, no máximo, três alunos regularmente matriculados em qualquer instituição de ensino de nível médio, técnico ou superior, ou ainda por profissionais da área. Cada equipe poderá, opcionalmente, ter um professor orientador, independentemente da área de ensino. Cada aluno poderá participar no máximo de uma equipe, e cada professor orientador poderá participar no máximo de três grupos.

Quais as modalidades da competição?

As modalidades de competição são estas: Corrida Tradicional, Corrida Maluca, Corrida Maluca Inversa, Sumô e Design Sustentável.

Virginia Albuquerque