Inscrições para Estácio Computer Games encerram nesta quinta-feira

As inscrições para o Estácio Computer Games de Roraima, uma competição de jogos de computadores em equipes, organizada pelos cursos de Sistema de Informação, Licenciatura em Computação e Rede de Computadores do Centro Universitário Estácio da Amazônia, terminam nesta quinta-feira, 21.

O professor Carlos Bruno Lopes explicou que a competição acontece todos os semestres e se trata de um evento cultural com a intenção de promover a integração entre os alunos dos diversos cursos da Estácio. Ainda assim, acadêmicos de outras instituições de ensino superior podem participar. As inscrições são individuais, limitadas e os interessados precisam pagar apenas uma taxa simbólica no valor de R$ 5, além de preencher um formulário, que está disponível através do link https://goo.gl/yqZGc4.

O evento será no dia 23, sábado, a partir das 9h e até às 18h, com a temática retrô. “Os participantes vão competir jogando Top Gear (TG), um jogo de corrida lançado em 1992; Futebol Brasileiro 96 (FB96), jogo de futebol lançando na década de 90; e, Mortal Kombat 3 Ultimate (MK3U), jogo de luta lançando em 1996”, informou o professor.

Os interessados na competição podem fazer a inscrição no link https://goo.gl/yqZGc4 onde está também o edital do evento. A premiação será troféu e medalhas, e o evento é aberto ao público.

Élissan Paula Rodrigues