Inscrições para Copa Boa Vista de Futsal encerram nesta quarta-feira

As inscrições para a Copa Boa Vista de Futsal, realizada pela Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) encerram nesta quarta-feira, 1 de novembro, na Superintendência de Esporte e Lazer. Este ano, a disputada será entre 48 equipes: 32 na categoria Sub-17 Masculina e 16 na categoria Adulta Feminina.

Para realizar a inscrição, é preciso apresentar a cópia do comprovante de pagamento da taxa e o formulário de inscrição na Superintendência de Esporte e Lazer, no Terminal de Integração João Firmino Neto (Terminal do Caimbé), sala 31, das 08h às 12h e das 14h às 18h.. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3621-3960.

Categoria Sub-17 Masculino

Colocação | Masculino

1º LUGAR | R$ 7.000,00

2º LUGAR | R$ 5.000,00

3º LUGAR | R$ 3.000,00

Artilheiro | R$ 500,00

Melhor Goleiro | R$ 500,00

Categoria Adulto Feminino

Colocação | Feminino

1º LUGAR | R$ 7.000,00

2º LUGAR | R$ 5.000,00

3º LUGAR | R$ 3.000,00

Artilheira | R$ 500,00

Melhor Goleira | R$ 500,00

Jéssica Costa