Inscrições para concurso do IPER encerram dia18

As inscrições para o concurso do Instituto de Previdência do Estado de Roraima (Iper) encerram na segunda-feira, 18, o boleto pode ser pago até o dia 20. São ofertadas 22 vagas para contratação de servidores efetivos, para cargos de nível médio, técnico e superior. Os salários vão de R$ 1.371 mil a R$ 3,9 mil.

Conforme o edital, as provas serão aplicadas no dia 4 de fevereiro de 2018, em dois turnos. Pela manhã, serão destinadas para os cargos de nível superior e médico-perito previdenciário, e no período da tarde para nível médio e médio técnico. A lista oficial dos aprovados está prevista para ser divulgada no dia 26 de março do próximo ano.

As inscrições podem ser feitas no endereço https://cpc.uerr.edu.br/?cat=83. O candidato deve ler o edital e só depois realizar a sua inscrição. O documento pode ser baixado no mesmo endereço para matrícula.