Inscrições para a XVII Corrida Internacional 9 de Julho começam nesta quarta-feira

A Corrida Internacional 9 de Julho, realizada pela Prefeitura Municipal de Boa Vista, por intermédio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), é considerada um dos maiores eventos esportivos de Boa Vista e chega este ano a sua 17ª edição. A Corrida 9 de Julho é uma comemoração em alusão ao aniversário da cidade e tem o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas e esportivas, premiando até R$60 mil.

As inscrições têm início nesta quarta-feira, 19, e seguem até o dia 14 de maio, ou até completarem as 5 mil vagas para a corrida principal e mil para a corridinha. As inscrições serão realizadas pelo site http://www.boavista.rr.gov.br/corrida9dejulho e custarão R$35 para a corrida principal e R$20 para a corridinha. Idosos e PNE terão desconto de 50%. O pagamento será via boleto bancário.

De acordo com Reny Adonay, coordenador de Esportes da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), serão disponibilizadas 150 vagas para deficientes físicos. “A Fetec doará 150 kits para deficientes físicos. As inscrições deverão ser feitas na Sede da Associação de Pais e Amigos dos e Excepcionais Boa Vista (Apae), localizada no terminal Caimbé na Av. dos Imigrantes 1612, sala 33”, destacou. A Sede da Apae funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Neste ano, a corridinha será realizada no dia 8 de julho, a partir das 16h, na Vila Olímpica Roberto Marinho, com percursos de 50m a 1km. Serão 5 largadas, de acordo com cada faixa etária, de 2 a 13 anos. A corrida principal acontece no dia 9 de Julho, com largada na Praça das Águas e chegada na Praça Velia Coutinho. A corrida será dividida em 5 km e 10 km, com início as 16h50, para a primeira largada. No total, serão três.

Atletas de elite devem solicitar a inscrição por e-mail com o envio das documentações conforme consta em regulamento para corrida9dejulho@gmail.com. Aos servidores municipais, a entrega dos kits está condicionada à comprovação da matrícula e ao comprovante de pagamento. Aos atletas locais, na entrega do kit será solicitada a apresentação do comprovante de residência e comprovante original de pagamento.

Voluntários interessados em participar da Corrida 9 de Julho podem preencher o formulário no site da Prefeitura até o dia 3 de maio. Poderão se cadastrar apenas alunos que estejam cursando o Ensino Superior a partir do 4º semestre, de qualquer curso. O evento contabilizará a carga horária de 20h a 60h. Informações podem ser adquiridas pelo telefone 3621-3960.

Concurso de fotografia

Na quinta-feira, 20, serão abertas as inscrições para o concurso de fotografia da Corrida 9 de Julho. As inscrições seguem até o dia 10 de maio e os responsáveis pelas 50 fotos mais curtidas serão premiados com kits. “Esta foi a forma que encontramos de valorizar os atletas e criarmos um banco de imagens da corrida. As 50 fotos publicadas e mais curtidas que estiverem com as hashtags #EuCorri9deJulho e #Corrida9deJulho, com referências a corrida, serão premiadas. As inscrições encerram no dia 10 de maio e no dia 13 será divulgado o resultado”, ressaltou Adonay.

Premiações

10km – Categoria: Elite (Masculino/Feminino)

1º LUGAR | R$ 5.500,00

2º LUGAR | R$ 4.500,00

3º LUGAR | R$ 4.000,00

4º LUGAR | R$ 3.000,00

5º LUGAR | R$ 2.000,00

10 km – Categoria: Local (Masculino/Feminino)

1º LUGAR | R$ 2.600,00

2º LUGAR | R$ 2.300,00

3º LUGAR | R$ 1.700,00

4º LUGAR | R$ 1.300,00

5º LUGAR | R$ 1.000,00

5km – Categoria: Servidor (Masculino/Feminino)

1º LUGAR | R$ 900,00

2º LUGAR | R$ 700,00

3º LUGAR | R$ 500,00

5km – Categoria: Geral (Masculino/Feminino)

Troféu e Medalha