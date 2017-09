Inscrições para a Copa Boa Vista de Futsal começam segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, 2, estarão abertas as inscrições da Copa Boa Vista de Futsal. Este ano, disputada por no máximo 48 equipes: 32 na categoria Sub-17 Masculina e 16 na categoria Adulta Feminina. A realização é da Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec)

As 32 equipes masculinas serão divididas em 8 grupos de 4 equipes, que jogarão entre si dentro do grupo, de onde sairão as duas equipes melhores colocadas em seus grupos. Cada equipe deverá apresentar à Fetec a relação oficial de no mínimo, 12 atletas até dia 1 de novembro, acompanhada da relação dos nomes dos membros da comissão técnica, ficando com o direito de incluir ou modificar a relação apresentada até o dia 08 de novembro.

O período de inscrições tem início na próxima segunda-feira, 2, e segue até o dia 1º de novembro. A taxa de R$200 deverá ser paga na Superintendência de Esporte, no Terminal de Integração João Firmino Neto (Terminal do Caimbé), sala 31, das 08h às 12h e das 14h às 18h. Para realizar a inscrição, é preciso apresentar a cópia do comprovante de pagamento e o formulário de inscrição fornecido pela Superintendência de Esporte e Lazer.

CATEGORIA SUB-17 MASCULINO

COLOCAÇÃO | MASCULINO

1º LUGAR | R$7.000,00

2º LUGAR | R$5.000,00

3º LUGAR | R$3.000,00

ARTILHEIRO | R$500,00

MELHOR GOLEIRO | R$500,00

TOTAL | R$16.000,00

CATEGORIA ADULTO FEMININO

COLOCAÇÃO | FEMININO

1º LUGAR | R$7.000,00

2º LUGAR | R$5.000,00

3º LUGAR | R$3.000,00

ARTILHEIRA | R$500,00

MELHOR GOLEIRA | R$500,00

TOTAL | R$16.000,00

TOTAL GERAL | R$32.000,00

